На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

Главное:
- В Украине подорожало топливо
- Основное подорожание может начаться через несколько недель
- В панике скупать топливо украинцам не стоит
С 3 марта в Украине цены на топливо в оптовом сегменте выросли уже на 4 гривны. Однако дальнейший рост цен в Украине будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе. Об этом в эфире Киев24 заявил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
По его словам, объективные причины реагировать и поднимать цены будут только через 2 недели, потому что сегодня в сети находятся нефтепродукты, которые были приобретены по прежним ценам.
Косянчук подчеркнул, что на сегодняшний день украинский рынок является более или менее стабильным и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, заблокируют ли Ормузский пролив полностью и как долго продлится конфликт.
О личности: Леонид Косянчук
Леонид Васильевич Косянчук — украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.
Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтьэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.
В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.
В то же время председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что пока бежать с канистрами за топливом и паниковать украинцам не стоит, потому что нужно дождаться логического завершения горячей фазы войны. После этого начнется успокоение рынка и нефти, и газа.
Он отметил, что страны, готовые занять эту нишу на рынке нефтепродуктов, есть, как и производители и поставщики.
События на Ближнем Востоке прямо ударят по Украине
Главред писал, что, по словам дипломата и политолога-международника Вадима Трюхана, цены на бензин и газ в Украине могут существенно вырасти в ближайшие дни.
По его словам, на стоимость топлива сильно повлияют события на Ближнем Востоке. По его мнению, из-за всех этих событий бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5-10 гривен за литр.
Цены на топливо в Украине - последние новости
Ранее стало известно, что утром 3 марта в Украине внезапно взлетели цены на топливо. Украинцы в соцсетях начали массово писать, что только за день стоимость выросла на 2 гривны за литр.
Напомним, Главред писал , что еще в феврале топливный эксперт предупреждал, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.
Накануне стало известно, что, по словам эксперта рынка топлива Дмитрия Леушкина, курс валют и цена на нефть - главные причины роста цен на топливо в Украине.
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
