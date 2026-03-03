Укр
Читать на украинском
На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

Анна Косик
3 марта 2026, 15:51
Специалисты объяснили, от чего зависит дальнейший рост цен на топливо в Украине.
Цены на бензин в Украине изменились / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Украине подорожало топливо
  • Основное подорожание может начаться через несколько недель
  • В панике скупать топливо украинцам не стоит

С 3 марта в Украине цены на топливо в оптовом сегменте выросли уже на 4 гривны. Однако дальнейший рост цен в Украине будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе. Об этом в эфире Киев24 заявил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

По его словам, объективные причины реагировать и поднимать цены будут только через 2 недели, потому что сегодня в сети находятся нефтепродукты, которые были приобретены по прежним ценам.

Косянчук подчеркнул, что на сегодняшний день украинский рынок является более или менее стабильным и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, заблокируют ли Ормузский пролив полностью и как долго продлится конфликт.

О личности: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук — украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтьэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

В то же время председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что пока бежать с канистрами за топливом и паниковать украинцам не стоит, потому что нужно дождаться логического завершения горячей фазы войны. После этого начнется успокоение рынка и нефти, и газа.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Он отметил, что страны, готовые занять эту нишу на рынке нефтепродуктов, есть, как и производители и поставщики.

События на Ближнем Востоке прямо ударят по Украине

Главред писал, что, по словам дипломата и политолога-международника Вадима Трюхана, цены на бензин и газ в Украине могут существенно вырасти в ближайшие дни.

По его словам, на стоимость топлива сильно повлияют события на Ближнем Востоке. По его мнению, из-за всех этих событий бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5-10 гривен за литр.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что утром 3 марта в Украине внезапно взлетели цены на топливо. Украинцы в соцсетях начали массово писать, что только за день стоимость выросла на 2 гривны за литр.

Напомним, Главред писал , что еще в феврале топливный эксперт предупреждал, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Накануне стало известно, что, по словам эксперта рынка топлива Дмитрия Леушкина, курс валют и цена на нефть - главные причины роста цен на топливо в Украине.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

