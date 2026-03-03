Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

Регулярная чистка духовки не только улучшает внешний вид кухни, но и предотвращает появление неприятных запахов во время приготовления пищи.

Как быстро отмыть решетку в духовке

Как быстро отмыть решетку в духовке

Рецепт простого средства

Поддерживать чистоту духовки - задача не из легких, особенно когда речь идёт о металлических решётках. На них быстро скапливается жир, пригоревшие остатки пищи и стойкие пятна. Многие хозяйки задаются вопросом: чем отмыть решётку в духовке, чтобы вернуть ей чистоту без дорогих средств и агрессивной химии.

Эксперты по уборке назвали доступный и эффективный способ, который можно использовать в домашних условиях.

Лучшее средство — уксус и сода

По словам специалистов по чистке, справиться даже с сильными загрязнениями поможет обычный столовый уксус и пищевая сода. Эти продукты есть практически на каждой кухне.

Вот как быстро отмыть решётку в духовке:

Сначала решётки нужно поместить в ванну, раковину или плотный чёрный пластиковый пакет. Затем обильно опрыскать их неразбавленным уксусом и посыпать сверху сухой пищевой содой. Смесь начнёт активно пениться — это нормальная химическая реакция, которая помогает расщеплять жир.

После прекращения пенообразования решётки заливают горячей водой так, чтобы они были полностью погружены. В таком состоянии их оставляют на 8–10 часов.

Утром останется лишь протереть поверхность губкой — размягчённый жир легко удаляется без интенсивного трения.

Если вы ищете, чем отмыть решётку в духовке от старого жира, этот способ считается одним из самых эффективных и безопасных.

Почему уксус работает

Уксус — натуральное средство с высокой кислотностью. Он помогает:

растворять жир;

нейтрализовать неприятные запахи;

уничтожать бактерии;

удалять налёт.

Именно поэтому уксус часто используют для чистки кухни вместо агрессивных химических средств.

Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

Можно ли использовать уксус для другой уборки

Эксперты отмечают, что уксус подходит не только для духовки. Его можно применять для очистки кухонных шкафов.

Для этого нужно смешать уксус и тёплую воду в пропорции 1:1, перелить раствор в пульверизатор и слегка обработать жирные поверхности. Через пять минут загрязнения легко удаляются влажной губкой, а микрофибровая салфетка помогает придать блеск.

Таким образом, если вы не знаете, чем отмыть решётку в духовке без химии, уксус и сода станут простым, недорогим и экологичным решением.

