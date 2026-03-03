Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

Вы узнаете:
Поддерживать чистоту духовки - задача не из легких, особенно когда речь идёт о металлических решётках. На них быстро скапливается жир, пригоревшие остатки пищи и стойкие пятна. Многие хозяйки задаются вопросом: чем отмыть решётку в духовке, чтобы вернуть ей чистоту без дорогих средств и агрессивной химии.
Эксперты по уборке назвали доступный и эффективный способ, который можно использовать в домашних условиях.
Лучшее средство — уксус и сода
По словам специалистов по чистке, справиться даже с сильными загрязнениями поможет обычный столовый уксус и пищевая сода. Эти продукты есть практически на каждой кухне.
Вот как быстро отмыть решётку в духовке:
Сначала решётки нужно поместить в ванну, раковину или плотный чёрный пластиковый пакет. Затем обильно опрыскать их неразбавленным уксусом и посыпать сверху сухой пищевой содой. Смесь начнёт активно пениться — это нормальная химическая реакция, которая помогает расщеплять жир.
После прекращения пенообразования решётки заливают горячей водой так, чтобы они были полностью погружены. В таком состоянии их оставляют на 8–10 часов.
Утром останется лишь протереть поверхность губкой — размягчённый жир легко удаляется без интенсивного трения.
Если вы ищете, чем отмыть решётку в духовке от старого жира, этот способ считается одним из самых эффективных и безопасных.
Почему уксус работает
Уксус — натуральное средство с высокой кислотностью. Он помогает:
- растворять жир;
- нейтрализовать неприятные запахи;
- уничтожать бактерии;
- удалять налёт.
Именно поэтому уксус часто используют для чистки кухни вместо агрессивных химических средств.
Можно ли использовать уксус для другой уборки
Эксперты отмечают, что уксус подходит не только для духовки. Его можно применять для очистки кухонных шкафов.
Для этого нужно смешать уксус и тёплую воду в пропорции 1:1, перелить раствор в пульверизатор и слегка обработать жирные поверхности. Через пять минут загрязнения легко удаляются влажной губкой, а микрофибровая салфетка помогает придать блеск.
Таким образом, если вы не знаете, чем отмыть решётку в духовке без химии, уксус и сода станут простым, недорогим и экологичным решением.
