Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

Юрий Берендий
3 марта 2026, 10:15
Путин хочет балансировать между поддержкой Ирана, налаживанием отношений со странами Персидского залива и ролью возможного посредника, отмечают аналитики.
Как Путин пытается использовать ситуацию вокруг Ирана в свою пользу / Коллаж: Главред, фото: Центральное командование США, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Кремль пытается использовать в своих целях ситуацию вокруг Ирана
  • Путин пытается представить себя странам Персидского залива миротворцем

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается представить себя миротворцем и возможным посредником между Ираном и государствами Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Тегерана. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что 2 марта Путин провел телефонные переговоры с несколькими лидерами региона, в частности с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом, королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифой, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Заидом аль-Нахаяном.

"Во время каждого из этих телефонных разговоров Путин подчеркивал готовность России содействовать стабилизации ситуации вокруг Ирана и стран Персидского залива, а также необходимость срочного решения конфликта дипломатическими средствами", - говорится в материале.

Как отметили в ISW, во время этих контактов Путин подчеркнул, что Россия ранее якобы прилагала значительные усилия для мирного урегулирования вопроса иранской ядерной программы и поиска компромиссов, которые могли бы удовлетворить все стороны.

"Путин пытается сбалансировать поддержку отношений с партнерами, включая Иран, с налаживанием контактов со странами Персидского залива и позиционированием себя как посредника в ответ на эскалацию военных действий на Ближнем Востоке. Путин также пытался позиционировать себя как посредника между Ираном и странами Персидского залива после войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года", - резюмировали аналитики.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как война в Иране повлияет на Россию - мнение эксперта

Россия имеет основания беспокоиться из-за риска потери важного союзника — иранского правительства, однако определенные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке в то же время могут быть выгодными для Кремля. Об этом в комментарии Укринформу отметил немецкий эксперт и соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

По его словам, Москва получает экономическую выгоду от резкого повышения цен на ископаемое топливо, вызванного нестабильностью в регионе, включая блокирование Ормузского пролива и атаки на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива.

Еще одним фактором, который может играть в пользу России, эксперт назвал перенос внимания международного сообщества с войны против Украины на события на Ближнем Востоке.

"Но, конечно, в долгосрочной перспективе главным будет, если еще больше союзников России и Китая во всем мире пройдут смену правительств и фактически станут дружественными к США и менее дружественными к этим двум автократическим государствам", – резюмирует он.

Война в Иране – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты не намерены втягиваться в затяжное военное противостояние с Ираном. Одной из ключевых целей операции "Эпическая ярость" является давление на Тегеран, чтобы иранское руководство окончательно отказалось от намерений разработать ядерное оружие. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

В Сенате США тем временем прозвучали разные оценки того, как операция против Ирана может повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

В то же время, по данным CNN, США планируют существенно нарастить количество ударов по Ирану в течение ближайших суток. Первый этап операции уже позволил ослабить иранскую оборону, после чего были определены новые цели для дальнейших атак.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

