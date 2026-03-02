Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

Известный клипмейкер не стал скрывать источники своих доходов.

Алан Бадоев сейчас - продюсер заговорил о заработках во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alanbadoev

Музыкальный продюсер и режиссер Алан Бадоев широко известен своим особенным подходом к созданию музыкальных клипов. Впрочем, это направление творчества было временно приостановлено во время полномасштабной войны.

Обсуждая с проектом "Ранок у великому місті", как изменилась его прибыль сейчас, Бадоев отметил, что имеет несколько источников пассивного дохода. К тому же он не прекращает сотрудничество с певцом Максом Барских.

"Я продюсирую артиста Макса Барских, это очень удачный артист. У меня есть сбережения, имею много чего еще, вроде бизнесов и всего. У нас давно уже есть зарубежный продакшн, где мы работаем с рекламой", - поделился продюсер.

Алан Бадоев сейчас - продюсер заговорил о заработках во время войны / Скриншот Facebook

О персоне: Алан Бадоев Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

