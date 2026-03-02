Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

Читайте больше:
- На чем Алан Бадоев зарабатывает сегодня
- Какой артист приносит ему доход
Музыкальный продюсер и режиссер Алан Бадоев широко известен своим особенным подходом к созданию музыкальных клипов. Впрочем, это направление творчества было временно приостановлено во время полномасштабной войны.
Обсуждая с проектом "Ранок у великому місті", как изменилась его прибыль сейчас, Бадоев отметил, что имеет несколько источников пассивного дохода. К тому же он не прекращает сотрудничество с певцом Максом Барских.
"Я продюсирую артиста Макса Барских, это очень удачный артист. У меня есть сбережения, имею много чего еще, вроде бизнесов и всего. У нас давно уже есть зарубежный продакшн, где мы работаем с рекламой", - поделился продюсер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как молодая невеста Вячеслава Довженко закрутила роман с актером. Кроме того Светлана призналась, ощущает ли разницу в возрасте в отношениях.
Также Потап раскрыл, когда вернется в Украину. Музыкальный продюсер и исполнитель перебрался за границу во время полномасштабной войны, и строит бизнес там.
Читайте также:
- "Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей
- "Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии
- Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"
О персоне: Алан Бадоев
Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред