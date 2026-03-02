Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

Мало кто знает, но заменить едкие химические средства можно таблетками для посудомоечной машины.

Как отмыть плиту без усилий за 15 минут / Коллаж: Главред, фото: freepik

Кухонная плита и духовка могут выглядеть безупречно даже без агрессивной химии - достаточно одного простого приема, который экономит время и силы. Все, что нужно, - обычные таблетки для посудомоечной машины, которые оказываются не менее эффективными, чем специальные средства для очистки техники, пишет УНИАН.

Быстрый способ вернуть плите блеск

Таблетки для посудомойки содержат компоненты, которые активно расщепляют жир, нагар и стойкие загрязнения, поэтому их можно использовать как универсальный моющий раствор.

В небольшом ведерке растворяют две стандартные таблетки в 200–250 мл теплой воды.

После полного растворения губкой наносят средство на поверхность плиты, стенки духовки и стеклянные дверцы.

Бумажные полотенца, смоченные в этом растворе, оставляют внутри духовки на 10–15 минут, чтобы активные вещества подействовали на загрязнения.

Завершающий этап — протереть поверхности сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Такой метод позволяет без усилий убрать даже застарелый жир и вернуть технике опрятный вид.

Важное о безопасности

Во время уборки стоит надевать резиновые перчатки, ведь концентрированные вещества из таблеток могут вызвать раздражение или сухость кожи.

