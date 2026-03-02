Укр
Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

Дарья Пшеничник
2 марта 2026, 19:28
Мало кто знает, но заменить едкие химические средства можно таблетками для посудомоечной машины.
Мытье газовой плиты
Как отмыть плиту без усилий за 15 минут / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Таблетки для посудомоечной машины быстро растворяют жир
  • Раствор очищает плиту и духовку за 15 минут
  • Для безопасности следует работать в перчатках

Кухонная плита и духовка могут выглядеть безупречно даже без агрессивной химии - достаточно одного простого приема, который экономит время и силы. Все, что нужно, - обычные таблетки для посудомоечной машины, которые оказываются не менее эффективными, чем специальные средства для очистки техники, пишет УНИАН.

видео дня

Быстрый способ вернуть плите блеск

Таблетки для посудомойки содержат компоненты, которые активно расщепляют жир, нагар и стойкие загрязнения, поэтому их можно использовать как универсальный моющий раствор.

  • В небольшом ведерке растворяют две стандартные таблетки в 200–250 мл теплой воды.
  • После полного растворения губкой наносят средство на поверхность плиты, стенки духовки и стеклянные дверцы.
  • Бумажные полотенца, смоченные в этом растворе, оставляют внутри духовки на 10–15 минут, чтобы активные вещества подействовали на загрязнения.
  • Завершающий этап — протереть поверхности сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Такой метод позволяет без усилий убрать даже застарелый жир и вернуть технике опрятный вид.

Важное о безопасности

Во время уборки стоит надевать резиновые перчатки, ведь концентрированные вещества из таблеток могут вызвать раздражение или сухость кожи.

Смотрите видео о еще одном способе, который поможет очистить грязную плиту без дорогостоящих средств:

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

