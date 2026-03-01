Укр
Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Руслана Заклинская
1 марта 2026, 22:03
Несмотря на рост урожайности на 40%, рынок перенасыщен.
В Украине резко подешевели овощи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Цены на овощи борщевого набора в Украине упали в 2-3 раза
  • Причина - падение спроса
  • Урожайность 2025 года выросла на 30-40%

Цены на овощи борщевого набора в Украине сейчас в 2-3 раза ниже, чем в прошлом году. Причиной такого обвала стало не избыточное производство, а сокращение спроса на внутреннем рынке. Об этом говорится в рыночном обзоре журнала "Плантатор".

Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева отмечает, что площади под капустой, морковью, луком, свеклой и картофелем практически не росли, а производство лишь вернулось к довоенному уровню. В то же время потребление продолжает падать из-за сокращения населения и снижения покупательной способности.

видео дня

Дополнительно на рынок повлияли зимние отключения электроэнергии, когда сотни тысяч жителей крупных городов временно выезжали, что еще больше уменьшило спрос.

Ситуацию обострил тот факт, что урожайность в сезоне 2025 года в большинстве хозяйств выросла на 30-40%. Это создало избыток продукции, который рынок просто не в состоянии поглотить.

"Цены на овощи борщевой группы сейчас остаются в два-три раза ниже, чем в прошлом году, тогда как проблемы со сбытом наблюдаются по всей Европе", - отметили эксперты.

Какие продукты подорожают в марте
Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на овощи в марте - прогноз эксперта

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, март традиционно приносит наибольшие колебания цен на овощи.

Особенно ощутимо держатся высокие цены на тепличные овощи. Украинские огурцы только начинают появляться на полках магазинов, но их себестоимость пока превышает цену импортной продукции, поэтому дешевле пока не будет.

Марчук объяснил, что настоящее снижение цен на отечественные овощи стоит ожидать в конце апреля, когда на рынок войдут свежие парниковые продукты с более низкой себестоимостью. До того времени украинцам придется немного потерпеть высокие цены.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине выросли цены на яблоки. По состоянию на 28 февраля килограмм украинских яблок стоит в среднем 46,30 грн против 40,83 грн в январе.

Также резко выросли цены на картофель из-за высокого спроса и ограниченного предложения. За последнюю неделю отпускные цены поднялись на 14% и сейчас составляют 8-15 грн/кг.

Как сообщал Главред, в Украине начали снижаться цены на тепличные огурцы из-за небольшого увеличения предложения из местных хозяйств. Сейчас продажа происходит по 125-170 грн/кг.

Об источнике: AgroTimes

AgroTimes — это украинское отраслевое медиа, специализирующееся на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

