Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

Клиент ПриватБанка лишился денег при попытке снятия наличных в терминале самообслуживания.
На портале Минфин он рассказал, что после списания со счета терминал больше 5 минут не выдавал средства, а затем на экране было написано, что терминал сломался и средства автоматически вернутся через 30 минут.
"Но средства не вернулись, затем создал заявку на возврат, где было написано, что результаты инкассации будут известны через 1−7 дней, но средства так и не поступают, и теперь сам оператор Приватбанка говорит, что результаты инкассации следует ждать от 3 до 14 дней, и почему-то это никак нельзя ускорить, хотя списалась максимальная сумма, которую можно снять за раз, 20000 грн", - поделился клиент банка.
Проблемы с ПриватБанком
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.
