Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

По его словам, деньги ему так и не вернули.

https://glavred.info/economics/klient-privatbanka-lishilsya-20000-grn-za-raz-chto-proizoshlo-10744685.html Ссылка скопирована

Приватбанк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В чем проблема

Как на это реагируют в банке

Клиент ПриватБанка лишился денег при попытке снятия наличных в терминале самообслуживания.

На портале Минфин он рассказал, что после списания со счета терминал больше 5 минут не выдавал средства, а затем на экране было написано, что терминал сломался и средства автоматически вернутся через 30 минут.

видео дня

"Но средства не вернулись, затем создал заявку на возврат, где было написано, что результаты инкассации будут известны через 1−7 дней, но средства так и не поступают, и теперь сам оператор Приватбанка говорит, что результаты инкассации следует ждать от 3 до 14 дней, и почему-то это никак нельзя ускорить, хотя списалась максимальная сумма, которую можно снять за раз, 20000 грн", - поделился клиент банка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Проблемы с ПриватБанком

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред