Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

В субботу и воскресенье в Харькове будет переменная облачность, без осадков.

Какая погода будет в Харькове на выходных / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Вы узнаете:

Какая погода будет в Харькове в субботу, 28 февраля

Какая погода будет в Харькове в воскресенье, 1 марта

В пятницу, 27 февраля, погода в Харькове и области будет облачной с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололед. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В Харькове днем термометры покажут около 0. По области температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла. Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

В субботу, 28 февраля, в Харькове будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В воскресенье, 1 марта, в Харькове будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 28 февраля погода будет облачной.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 1, 2 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут 0° ... -2°. Температура воздуха днем 28 февраля будет +1° ... +3°.

Фото: sinoptik

В Харькове 1 марта небо в городе будет покрыто облаками только до рассвета.

"Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 2 м/с.

Температура воздуха днем 1 марта будет 0° ... +6°.

Фото: sinoptik

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.

Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

