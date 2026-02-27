Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

Кратко:
- Улучшилась обороноспособность Киева и центральной части Украины
- Система наведения "Шахедов" в Беларуси была для украинских военных сюрпризом
Украинские силы ликвидировали современную систему связи, которая использовалась для управления российскими дронами-камикадзе типа Shahed 136 при атаках с северного направления со стороны Беларуси. Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил на встрече с журналистами, пишет "Украинская правда".
По его словам, украинским специалистам удалось вывести из строя Mesh-сеть, применявшуюся для координации беспилотников.
"Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", - сказал он.
Отмечается, что Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.
В свою очередь советник министра обороны, специалист по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") пояснил, что на территории Беларуси было зафиксировано несколько точек связи, обеспечивавших управление дронами во время атак. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По его словам, речь идёт о Mesh-радиосети - системе, в которой каждый беспилотник оснащён радиомодемом, способным не только принимать и передавать сигнал, но и ретранслировать его дальше. Таким образом, все дроны в воздухе образуют единую сеть.
Такая архитектура делала систему устойчивой: даже если часть аппаратов уничтожена, связь сохраняется за счёт передачи сигнала через другие БПЛА.
Несмотря на автономность сети, для её функционирования необходимы стартовые узлы - точки, через которые сигнал управления по интернет-каналам поступает к операторам.
По словам Бескрестнова, такие объекты целесообразно размещать на высоких мачтах (70-90 метров) вблизи украинской границы и оснащать мощными направленными антеннами.
Украинская радиоразведка способна фиксировать подобные источники сигнала и определять их точное местоположение.
"То, что такие точки работали с территории России и оккупированных регионов, никого не удивляло. Однако их функционирование с территории Беларуси стало сюрпризом", - отметил он.
Он добавил, что таких точек в Беларуси было обнаружено несколько, и они обслуживали "Шахеды" в разных частях Украины.
"Например, одна точка достигала сигналом вплоть до Киева, и разведывательные БПЛА, которые летали над Киевом, использовали ее для передачи данных. Другая точка обеспечивала атаки "Шахедов" на западную Украину. В частности на железную дорогу Киев-Ковель", - детализировал Флеш.
Как далеко могут летать FPV-дроны – мнение эксперта
Соучредитель DroneUA Валерий Яковенко ранее говорил, что зона поражения FPV-дронов постоянно растет. По его словам, современные технологии позволяют беспилотникам самолетного типа преодолевать все большие расстояния.
"Даже с воздушным стартом максимальная дальность обычно не превышает 50–100 км, однако этот предел постоянно сдвигается — над этим работают как украинские инженеры, так и противник, который копирует инновации", — объясняет он.
FPV-дроны - новости по теме
Как сообщал Главред, Сергей Бескрестнов (Флеш) уже говорил, что российские войска продолжают экспериментировать с формами применения ударных БПЛА во время атак на Украину. Зафиксирован первый случай, когда дрон "Гербера" использовали как платформу для запуска FPV-аппарата.
Кроме того, во вторник, 17 февраля, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.
Напомним, что начальник службы беспилотных систем бригады "Хартия" Игорь Райков заявлял, что через 3-6 месяцев российские FPV-дроны могут начать преодолевать расстояние в 100 километров и достигать крупных городов Украины.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
