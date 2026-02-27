В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

Погода в Харькове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 28 февраля

Когда температура воздуха опустится до +13 градусов

В каких регионах будет туман

Погода в Украине 28 февраля будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили о снежной лавинной опасности в высокогорье Закарпатской области. Она связана с оттепелью. 3 уровень опасности продержится с 28 февраля по 2 марта.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие выходные в Украине будет солнечно и сухо. Ночью еще будут держаться небольшие морозы, но днем будет плюсовая температура воздуха. Теплее всего будет на территории западных и южных областей. Там температура воздуха повысится до 10-13 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 28 февраля

В Украине 28 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях будет туман и гололед. Ветер будет юго-западный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6 мороза, в Карпатах и восточных областях 7-12 мороза; днем 0-5 тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине будет +10

По данным meteoprog, 28 февраля в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -9...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: meteoprog

Погода 28 февраля в Киеве

В Киеве 28 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла; в Киеве ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.

Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

