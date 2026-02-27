Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

Спикер Еврокомиссии Ламмерт подчеркнул, что до марта 2027 года все правила временной защиты останутся в силе.

https://glavred.info/ukraine/prinuditelnoe-vozvrashchenie-muzhchin-v-ukrainu-v-evrokomissii-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10744643.html Ссылка скопирована

Будут ли принудительно возвращать украинцев призывного возраста домой/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, korrespondent.net

Кратко:

Возвращение мужчин призывного возраста из ЕС пока не планируется

До марта 2027 года правила временной защиты останутся в силе

В Еврокомиссии заявили, что вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС.

Никаких изменений в соответствующее положение в этом году не ожидается. Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе 27 февраля, передает Укринформ.

видео дня

Отвечая на вопрос журналиста из Люксембурга о возможных дебатах в ЕС об отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, Ламмерт отметил: "Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита - это решение, принятое на уровне ЕС и государств-членов до 2027 года".

По его словам, именно поэтому до марта 2027 года действующие правила останутся неизменными.

Между тем газета Luxembourg Times сообщила, что министр обороны Юрико Бакес поддержала позицию министра внутренних дел Леона Глодена, который заявил, что украинские мужчины, годные к военной службе, должны вернуться домой.

"Сначала было много женщин и детей", - сказала Бакес. "В последние недели и месяцы мы видим, что приезжает больше мужчин. И я думаю, что это определенная проблема, если, с одной стороны, мы предоставляем военную поддержку, чтобы украинцы могли защитить себя, а с другой - к нам приезжают молодые мужчины", - добавила она.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может перейти к формированию войска на контрактной основе при условии достаточного финансового обеспечения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что при наличии необходимых ресурсов можно отказаться от мобилизации.

Министерство обороны работает над масштабной реформой системы мобилизации. По словам министра обороны Михаила Федорова, в Украине уже автоматизирована процедура оформления отсрочек.

Кроме того, готовится пакет изменений в мобилизационное законодательство, который может существенно повлиять как на деятельность территориальных центров комплектования, так и на ответственность граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Читайте также:

Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред