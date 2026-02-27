На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодости

Вы узнаете:
- Как сейчас выглядит Твигги
- Секреты красоты модели
Британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби) стала феноменом модельной индустрии 60-х. Она прославилась благодаря разрушению стандартов красоты и привнесению на подиумы андрогинного типажа. В свои 76 лет она не сходит с обложек глянцевых журналов и продолжает радовать поклонников своей красотой. Главред расскажет о секретах молодости известной модели.
Спорт через "не хочу"
Твигги призналась в интервью изданию Defined, что всегда занимается спортом, несмотря на нелюбовь к физической активности. Уже более 20 лет Лесли тренируется по системе пилатес, которая помогает ей оставаться активной и поддерживать тело в форме.
"Я всегда занималась каким-то видом спорта, хотя и не фанатка этого. Последние 20 лет я предпочитаю пилатес", — рассказала модель.
Пилатес — это система тренировок, направленная на укрепление мышц, улучшение осанки и развитие гибкости. Благодаря акценту на дыхании и точности движений занятия помогают вытянуть позвоночник, снять мышечное напряжение и развить мобильность суставов без лишней ударной нагрузки. Такие тренировки подходят людям разных возрастов и удобны для выполнения даже дома.
Питание супермодели Твигги
Особое внимание знаменитость уделяет питанию, делая акцент на натуральных продуктах и овощах. Супермодель по-прежнему не балует себя лакомствами и оценивает еду по ее пользе для организма. К счастью, одна из любимых сладостей не попала в список запрещенных.
"Я правильно питаюсь, потому что верю, что ты есть то, что ты ешь. Много зелени, лосось, органические продукты, когда это возможно. И черный шоколад – я была очень рада прочитать, что он полезен для здоровья!", — поделилась Твигги.
Хобби и увлечения Твигги
Для продления молодости важно не только поддерживать здоровье тела, но и заботиться о состоянии души. По убеждению Твигги, необходимо всегда быть в движении и заниматься любимым делом. Помимо моделинга, звезда нашла себя в музыкальной сфере.
"Мне повезло, потому что я люблю то, чем занимаюсь – моделингом, дизайном, актерским мастерством, пением. Я работаю с Эми Водж над некоторыми музыкальными проектами. Мы уже сделали около четырех треков. Пение хорошо влияет на всех – оно полезно для души", — считает супермодель.
Как Твигги выглядела в 60-х - смотреть видео:
О персоне: Твигги
Твигги - английская супермодель, известная своей андрогинностью и худощавостью, сообщает Википедия. Позже - актриса, певица и телеведущая. После завершения модельной карьеры трижды женилась, родила дочь, записала 21 музыкальный альбом, снялась в десятке кинокартин и получила два Золотых глобуса за лучшую роль в экранизации мюзикла "Бойфренд".
