На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодости

Модель была на пике популярности в 60-х годах.

https://glavred.info/fashion/na-oblozhkah-v-76-let-supermodel-tviggi-podelilas-sekretami-molodosti-10744652.html Ссылка скопирована

Твигги модель / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Твигги

Вы узнаете:

Как сейчас выглядит Твигги

Секреты красоты модели

Британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби) стала феноменом модельной индустрии 60-х. Она прославилась благодаря разрушению стандартов красоты и привнесению на подиумы андрогинного типажа. В свои 76 лет она не сходит с обложек глянцевых журналов и продолжает радовать поклонников своей красотой. Главред расскажет о секретах молодости известной модели.

Спорт через "не хочу"

Твигги призналась в интервью изданию Defined, что всегда занимается спортом, несмотря на нелюбовь к физической активности. Уже более 20 лет Лесли тренируется по системе пилатес, которая помогает ей оставаться активной и поддерживать тело в форме.

видео дня

"Я всегда занималась каким-то видом спорта, хотя и не фанатка этого. Последние 20 лет я предпочитаю пилатес", — рассказала модель.

Пилатес — это система тренировок, направленная на укрепление мышц, улучшение осанки и развитие гибкости. Благодаря акценту на дыхании и точности движений занятия помогают вытянуть позвоночник, снять мышечное напряжение и развить мобильность суставов без лишней ударной нагрузки. Такие тренировки подходят людям разных возрастов и удобны для выполнения даже дома.

Твигги сейчас - как выглядит супермодель / фото: instagram.com, Твигги

Питание супермодели Твигги

Особое внимание знаменитость уделяет питанию, делая акцент на натуральных продуктах и овощах. Супермодель по-прежнему не балует себя лакомствами и оценивает еду по ее пользе для организма. К счастью, одна из любимых сладостей не попала в список запрещенных.

"Я правильно питаюсь, потому что верю, что ты есть то, что ты ешь. Много зелени, лосось, органические продукты, когда это возможно. И черный шоколад – я была очень рада прочитать, что он полезен для здоровья!", — поделилась Твигги.

Твигги диета / фото: instagram.com, Твигги

Хобби и увлечения Твигги

Для продления молодости важно не только поддерживать здоровье тела, но и заботиться о состоянии души. По убеждению Твигги, необходимо всегда быть в движении и заниматься любимым делом. Помимо моделинга, звезда нашла себя в музыкальной сфере.

"Мне повезло, потому что я люблю то, чем занимаюсь – моделингом, дизайном, актерским мастерством, пением. Я работаю с Эми Водж над некоторыми музыкальными проектами. Мы уже сделали около четырех треков. Пение хорошо влияет на всех – оно полезно для души", — считает супермодель.

Как Твигги выглядела в 60-х - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Твигги Твигги - английская супермодель, известная своей андрогинностью и худощавостью, сообщает Википедия. Позже - актриса, певица и телеведущая. После завершения модельной карьеры трижды женилась, родила дочь, записала 21 музыкальный альбом, снялась в десятке кинокартин и получила два Золотых глобуса за лучшую роль в экранизации мюзикла "Бойфренд".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред