Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцем

Константин Пономарев
27 февраля 2026, 15:27
Американец Микки Баррето 5 лет жил в отеле без оплаты аренды и пытался оформить здание на себя. Суд признал его виновным и назначил тюремный срок.
Мужчина 5 лет бесплатно жил в номере отеля
Мужчина 5 лет бесплатно жил в номере отеля / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как закон о жилье позволил жить в отеле бесплатно
  • Почему суд сначала оказался на стороне постояльца
  • Чем обернулась попытка объявить себя владельцем

В Нью-Йорке (США) завершилась громкая история, в центре которой оказался мужчина, проживший в одном из самых известных отелей города без оплаты аренды почти пять лет. Суд приговорил его к тюремному сроку после признания в мошенничестве и подаче поддельных документов.

Речь идет о 49-летнем Микки Баррето, который с 2018 года жил в отеле New Yorker Hotel, не платя арендную плату. В феврале 2026 года он признал себя виновным в мошенничестве, связанном с подачей ложных документов, и получил шесть месяцев тюрьмы и пять лет испытательного срока. Об этом пишет Business Insider.

Помогла лазейка в законе

История началась в июне 2018 года. Баррето заселился в номер 2565 вместе со своим партнером на одну ночь, заплатив чуть более 200 долларов (около 8600 гривен). Уже на следующий день он потребовал предоставить ему шестимесячный договор аренды, сославшись на Кодекс стабилизации арендной платы Нью-Йорка, который распространяется на здания, построенные до 1969 года.

После отказа отеля и выселения американец подал иск в жилищный суд против владельца здания организации Unification Church, известной также как Церковь Объединения. Представитель собственника не явился в суд, и судья временно встал на сторону Баррето. В результате ему выдали ключи от номера.

Стороны так и не согласовали условия аренды, однако выселить мужчину оказалось невозможно. Так он фактически остался жить в отеле бесплатно.

Попытка стать "владельцем" отеля

Со временем ситуация вышла за рамки жилищного спора. По данным прокуратуры Манхэттена, Баррето начал представляться владельцем отеля, публиковал соответствующие заявления и даже подал документы в городские структуры, пытаясь зарегистрировать объект на свое имя.

Известный отель в Нью-Йорке
Известный отель в Нью-Йорке / Фото: Business Insider

Американец также потребовал арендную плату от закусочной TickTock, расположенной в здании. Прокуратура заявила, что мужчина подал в городские органы поддельные документы, пытаясь получить контроль над счетами отеля.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брегг ранее заявил, что Баррето "неоднократно и мошенническим образом" заявлял о своих правах собственности на одну из самых знаковых достопримечательностей города.

Легендарный отель с историей

Отель New Yorker Hotel в период расцвета принимал многих известных гостей, включая боксера Мухамеда Али и бывшего президента США Джона Кеннеди. Сегодня он остается узнаваемым символом Манхэттена.

По информации прокуратуры, Баррето было предъявлено 24 обвинения, из них 14 по статье о мошенничестве. В 2026 году он признал вину в подаче ложных документов.

Сам Баррето заявил, что никогда не собирался совершать мошенничество и не заработал на этом ни цента.

Смотрите в видео о том, как состоялся судебный процесс:

Об источнике: Business Insider

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

