Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

Сергей Кущ
30 января 2026, 20:48
142
Мечта о новой жизни в Европе обернулась разочарованием.
Мужчина купил дом в Италии за 1 евро
Мужчина купил дом в Италии за 1 евро / Фото: Danny McCubbin

Вы узнаете:

  • Как мужчине удалось купить дом за 1 евро
  • Почему он так в нем и не поселился

Австралийский шеф-повар приобрел дом на Сицилии всего за символическую сумму, однако спустя время был вынужден отказаться от недвижимости.

Как пишет Mirror, 58-летний Дэнни Маккаббин купил ветхий дом в городке Муссомели в рамках популярной программы Case 1 Euro, цель которой — привлечь иностранцев и вдохнуть новую жизнь в малые итальянские города.

видео дня

Дом за 1 евро и несбывшаяся мечта

Символическая цена — около 85 пенсов — казалась невероятным шансом. Маккаббин, который 17 лет прожил в Великобритании и работал шеф-поваром в фонде Fifteen Foundation Джейми Оливер, признавался, что буквально загорелся идеей начать новую главу жизни в Италии и даже советовал другим не упускать такой возможности.

Однако у сделки было важное условие: новый владелец обязан завершить капитальный ремонт в течение трех лет, иначе дом изымается.

Почему ремонт оказался невозможным

Именно на этом этапе мечта дала трещину. По словам Дэнни, в Италии он столкнулся с катастрофической нехваткой строителей. Месяцы поисков подрядчиков не дали результата, а состояние старого каменного дома тем временем продолжало ухудшаться.

Мужчина отказался от дома за 1 евро
Мужчина отказался от дома за 1 евро / Фото: Danny McCubbin

Когда строительную компанию все-таки удалось найти, выяснилось, что стоимость работ вдвое превышает первоначальные расчеты. Взвесив финансовые и эмоциональные затраты, мужчина понял, что проект больше не имеет смысла. В итоге он продал дом обратно агентству недвижимости и получил назад уплаченную сумму.

Вторая попытка оказалась удачнее

Несмотря на неудачу, Маккаббин не отказался от идеи жизни на Сицилии. Вскоре он купил другой дом — уже за 8000 евро (около 409 тысяч гривен). Это жилье требовало минимального ремонта: двое строителей справились с работами всего за неделю, а затраты составили примерно 4800 евро.

Переехав в новый дом в конце 2020 года, Дэнни смог реализовать свою мечту. Более того, он открыл в Муссомели общественную кухню The Good Kitchen, где готовит и раздает бесплатные обеды нуждающимся семьям.

Проблема шире, чем кажется

Нехватка строителей затронула не только иностранцев. Власти Муссомели признают, что местные строительные компании перегружены заказами на годы вперед. Мэр города Тоти Нигрелли заявил, что ситуацию планируют улучшить за счет привлечения рабочих из-за рубежа.

История Маккаббина стала наглядным примером того, что дома за 1 евро в Италии — это не только романтика и выгодная цена, но и серьезные обязательства, к которым стоит быть готовым заранее.

новости Италии интересные новости
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

