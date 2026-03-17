Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

Анастасия Заремба
17 марта 2026, 09:00
Эксперты считают, что в рамках программы будет оказываться символическая помощь, что может привести к убыткам для государственного бюджета.
Инициативу по кэшбэку на топливо активно обсуждают эксперты

После волны подорожания топлива правительство планирует расширить программу "Национальный кэшбэк" на компенсацию оплаты топлива на АЗС. Инициатива уже вызвала возмущение среди экспертов и общественности. Как будет работать программа и что о ней думают эксперты — в материале Главреда.

Кэшбэк на топливо — что предусматривает программа

Как рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, кэшбэк на топливо будет действовать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:

  • 15% кэшбэка на дизельное топливо;
  • 10% кэшбэка на бензин;
  • 5% кэшбэка на автогаз.

Как впоследствии уточнил представитель пресс-службы Кабмина Иван Пальчевский, в месяц по этой программе один человек сможет получить возврат средств не более чем на 1000 гривен в месяц.

Как будут начислять Нацкэшбек на топливо

Национальный кэшбэк на топливо — какие АЗС участвуют

Кэшбэк будет действовать на АЗС, которые присоединятся к программе, преимущественно это крупные сети, участвующие в "Национальном кэшбэке" (ОККО, WOG, Укрнафта, UPG и др.).

Проверить список заправок, участвующих в программе, можно на сайте "Сделано в Украине".

Как можно будет потратить кэшбэк на топливо

Использование "топливного" кэшбэка будет ограничено теми же правилами, что и вся программа Нацкэшбэка. Соответственно, тратить полученные средства на топливо можно будет на тот же перечень товаров. В частности, можно будет провести:

  • оплату коммунальных услуг;
  • расчеты в заведениях питания и магазинах;
  • покупку билетов на транспорт;
  • медицинские услуги;
  • пожертвования на ВСУ или покупку военных облигаций.

Кэшбэк на топливо — как воспользоваться программой

Программа "Национальный кэшбэк" — это государственная инициатива поддержки украинских производителей, которая позволяет получать частичный возврат средств за покупки товаров украинского производства. Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

  • Подать заявку через мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение.
  • Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.
  • Открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбэк", на которую будет зачисляться кэшбэк.
  • Установить или обновить приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбэк" любого банка-партнера.

Система подсчитывает покупки за месяц, формирует сумму выплат и перечисляет деньги на специальную карту программы. Начисление осуществляется автоматически после обработки данных о транзакциях.

Не более 1000 в месяц: как будет работать
Украинцы смогут получать 1000 гривен в месяц компенсации за топливо

Что говорят эксперты

Эксперты, в свою очередь, активно критикуют новую программу правительства, которую в народе уже успели прозвать "Е-бачок". Так, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что главная проблема инициативы заключается в том, что она не является социально справедливой и не решает системных проблем.

"Я всегда был и остаюсь против различных льгот на моторное топливо и других преференций для владельцев автомобилей. Владельцы авто не являются социально незащищенными слоями населения. Во многих европейских странах сам факт наличия автомобиля означает, что человек не может претендовать на государственные льготы или субсидии", — объясняет эксперт.

Еще одной ключевой претензией является то, что государственная помощь фактически распределяется между всеми владельцами автомобилей — независимо от их доходов. В то же время, по его словам, сама сумма компенсации не способна существенно повлиять на расходы водителей.

"Эта тысяча гривен в месяц — это фактически символическая помощь. Она не станет существенной поддержкой ни для владельцев бюджетных авто, ни тем более для владельцев дорогих машин", — говорит Куюн.

По мнению эксперта, более справедливой была бы система, при которой государственная поддержка предоставляется адресно, а большие объемы потребления оплачиваются по рыночным тарифам. По его словам, технические возможности для этого уже существуют, однако для изменений нужна политическая воля.

О личности: Сергей Куюн

Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко указывает , что нефтепродукты, потребляемые Украиной, более чем на 90% являются импортными, и считает, что предложенная программа может иметь негативные экономические последствия.

"Для бюджета это может означать потерю миллиардов гривен в то время, когда дефицит государственных финансов остается значительным. Дополнительные расходы могут усилить макроэкономическую нестабильность, давление на национальную валюту и стимулировать инфляцию, что в конечном итоге нивелирует эффект от самого кэшбэка", — уточняет Омельченко.

Эксперт также отмечает, что такая инициатива способна повлиять на структуру рынка топлива.

"Фактически украинский налогоплательщик будет субсидировать спрос на импортное топливо. Кроме того, программа может укрепить позиции крупных сетей АЗС, ведь именно они располагают необходимыми цифровыми системами, программами лояльности и возможностями интеграции с банками. Зато небольшие сети и дискаунтеры оказываются в менее выгодном положении… Топливо рискует превратиться в скрытую субсидию рынка нефтепродуктов, где наибольшую выгоду получат именно крупные сети премиум-класса, которые имеют большие объемы продаж и лучшие возможности для использования таких программ", — подытожил эксперт.

В то же время он предлагает альтернативные шаги для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — временное снижение акциза на дизельное топливо в период высоких цен, стимулирование развития сетей дискаунтеров, усиление контроля со стороны Антимонопольного комитета Украины, а также введение гибкой системы акцизов в зависимости от ситуации на мировых рынках нефти.

О личности: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях в области международной энергетической политики.

В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в сфере машиностроения;

1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспортировки нефти;

2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

