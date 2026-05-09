Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасности

Эксперты рассказали, какие компоненты входят в состав средств для мытья посуды и могут ли остатки химических веществ оставаться на тарелках после ополаскивания.

Остается ли химия на посуде после мытья — как выбрать моющее средство / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Остается ли химия на посуде после мытья

Как выбрать безопасное средство для мытья посуды

Вредно ли средство для мытья посуды

Ежедневно миллионы людей моют посуду и не задумываются о том, остаются ли на ней химические элементы, которые впоследствии могут попасть в пищу. Журналист и телеведущий Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1" ответил на этот вопрос и рассказал, как выбрать моющее средство для посуды.

Главред выяснил, что остается на тарелках после мытья.

Откуда взялись современные моющие средства

По его словам, первое средство для мытья посуды появилось в 1893 году — его изобрела американка Жозефина Кокрейн, которая заодно придумала и прообраз современной посудомоечной машины. Позже химики начали экспериментировать с поверхностно-активными веществами, чтобы посуду можно было мыть и в холодной воде — это было важно в условиях военных действий.

Грубич отмечает, что настоящий бум наступил после Второй мировой войны, когда бурное развитие пищевой промышленности, ресторанов и кафе требовало эффективной и массовой мойки посуды. Именно тогда появилось большинство средств, которыми мы пользуемся по сей день.

"Но задумываемся ли мы над тем, что посуда, помытая таким образом, может быть даже несколько опасной? Потому что частицы этих различных химических веществ остаются на ней. Я не знаю, иногда я задумываюсь", — отметил он.

Что на самом деле входит в состав моющего средства

Журналист подчеркивает, что чтобы понять угрозу, сначала стоит разобраться с составом. Любое моющее средство содержит несколько базовых компонентов:

поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые растворяют жир;

консерванты, продлевающие срок хранения;

загустители, которые создают эффект экономичности;

красители и ароматизаторы — исключительно маркетинговый ход, не дающий ничего ни для эффективности, ни для здоровья.

Именно поэтому, по словам Грубича, лучшие средства выпускаются без аромата — это один из признаков качественного продукта.

Остается ли химия после ополаскивания посуды

Главный вопрос — вымывается ли все это с посуды. Химик-технолог, кандидат химических наук Богдана Леонова объясняет механизм действия ПАВ и почему они опасны не только для посуды.

"Что такое моющие средства? Это поверхностно-активные вещества. С одной стороны эта молекула захватывает воду, с другой — захватывает жир, таким образом ваша тарелка становится чистой. Но, например, на руках у нас тоже есть липидный слой. И, конечно, этим самым моющим средствам, как химическому веществу, все равно — это рука или тарелка. Поэтому оно может нарушать этот липидный слой, который находится на руках. И мыть посуду нужно обязательно в перчатках", — говорит Леонова.

Агрессивные ПАВ остаются и на посуде, и на руках даже после тщательного ополаскивания.

Опасен ли остаток моющего средства на посуде

Семейный врач и ученый Марьяна Селюк дает взвешенную оценку — без чрезмерного алармизма, но с четкими предостережениями.

"Насколько вы ополоснули свою тарелку — это зависит от хозяйки. Особенно бокал после вина: если вы плохо ополоснули и налили вино, вкус будет совсем другим. Но тот остаток, который есть, так же и на тарелке — он изменит вкусовые качества. Но он не будет чрезвычайно опасным для жизни. Если каждый раз не ополаскивать тарелку, в определенной степени это будет иметь последствия. Будем внимательны к каждому средству и к правильной мойке посуды", — рассказала врач.

Как выбрать безопасное средство для мытья посуды

Константин Грубич формулирует конкретные ориентиры для выбора:

Обращайте внимание на содержание ПАВ — оно должно быть до 5%. Если больше — ищите альтернативу.

В составе не должно быть фосфатов, хлора и триклозана.

Натуральные компоненты — лимонная кислота, уксус, горчица, сода — являются полноценной альтернативой для ежедневной мойки.

Выбирайте продукты с нейтральным pH: это баланс между кислотой и щелочью, который не сушит руки.

Гели и бальзамы хорошо растворяются, но более густые средства экономнее в расходе.

Как проверить качество моющего средства в домашних условиях

Грубич делится практичным лайфхаком, который позволяет проверить средство без лаборатории.

"По высушенной, сухой тарелке проведите салфеткой. Если на салфетке ничего не остается, никаких абразивных частиц, то у нас хорошее средство. А если что-то там скрипит, останется на бумажке, то ищите другое", — советует он.

