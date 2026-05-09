Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

Оккупационные войска продвинулись на двух участках фронта в Донецкой области.

Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области

Главное:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении

Также враг добился успехов на Константиновском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в субботу, 9 мая.

Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Новоалександровки Покровской городской общины.

Продвижение врага вблизи Новоалександровки / Фото: deepstatemap.live

На Константиновском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи населенного пункта Предтечино.

Продвижение врага вблизи населенного пункта Предтечино / Фото: deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Затишок, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное и в направлении Сергеевки.

Кроме того, Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении, вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки.

В Генштабе добавляют, что в целом с начала суток произошло 200 боевых столкновений.

Константиновка / Инфографика: Главред

Как писал ранее Главред, РФ сосредоточила на Покровском направлении около 106 тысяч военных. Оккупанты наступают фактически по всему фронту и проводят перегруппировку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. Об этом заявил военнослужащий с позывным "Мучной". Враг наступает с юго-запада на участке Рай-Александровки.

Напомним, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

