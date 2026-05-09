Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

Инна Ковенько
9 мая 2026, 08:21
Оккупационные войска продвинулись на двух участках фронта в Донецкой области.
Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
  • Также враг добился успехов на Константиновском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в субботу, 9 мая.

Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Новоалександровки Покровской городской общины.

Продвижение врага вблизи Новоалександровки / Фото: deepstatemap.live

На Константиновском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи населенного пункта Предтечино.

Продвижение врага вблизи населенного пункта Предтечино / Фото: deepstatemap.live

"Враг продвинулся вблизи Новоалександровки и Предтечино", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Затишок, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное и в направлении Сергеевки.

Кроме того, Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении, вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки.

В Генштабе добавляют, что в целом с начала суток произошло 200 боевых столкновений.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал ранее Главред, РФ сосредоточила на Покровском направлении около 106 тысяч военных. Оккупанты наступают фактически по всему фронту и проводят перегруппировку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. Об этом заявил военнослужащий с позывным "Мучной". Враг наступает с юго-запада на участке Рай-Александровки.

Напомним, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

