Тля исчезнет сама: что посадить рядом с овощами и розами, чтобы забыть о вредителе

Мята, лаванда, бархатцы и чеснок могут стать естественным барьером против тли — что стоит посадить возле грядок и цветов.

Как избавиться от тли?

О чем вы узнаете:

Какие растения помогают отпугивать тлю

Какие цветы действуют как живой барьер против тли

Для чего садоводы высаживают настурцию возле овощей

Вместо того чтобы покупать дорогую химию, опытные дачники используют обычные растения. Некоторые травы и цветы действуют лучше яда — тля просто не выдерживает их запаха.

Издание zielony ogrodek.pl рассказывает, что тля может за считанные дни уничтожить цветы, молодые деревья и овощи. Но проблему можно решить без опрыскивания. Секрет в том, чтобы высадить на участке правильные растения-защитники.

Какие травы отпугивают тлю

Самый простой способ борьбы — ароматические травы. Их эфирные масла сбивают вредителя с толку, и он не может найти пищу.

Мята

Быстро разрастается и создает сильный запах, который насекомые обходят стороной.

Шалфей и тимьян

Эти травы не только отпугивают вредителей, но и привлекают в сад полезных насекомых, которые поедают тлю.

Лаванда

Ее рекомендуют сажать возле роз, поскольку это лучшая естественная защита для цветов.

Цветы, спасающие урожай от тли

Некоторые популярные цветы действуют как живой барьер.

Бархатцы и календула имеют резкий запах, который тля не переносит. Их стоит сажать по краям грядок или между овощами.

Настурция работает как "ловушка". Тля обожает этот цветок и собирается на нем. Когда вредителей становится много, настурцию просто вырывают и выбрасывают вместе с насекомыми, спасая основной урожай.

Почему чеснок и лук защищают растения от вредителей

Чеснок и лук выделяют вещества, которые тля чувствует издалека. Садоводы рекомендуют подсаживать их даже в цветники или между декоративными кустами. Кроме того, из них можно делать домашние настои для опрыскивания, если вредители уже появились.

Как правильно использовать растения против тли

Чтобы растения действительно работали, не сажайте их поодиночке. Наилучший эффект дают большие группы растений, высаженные вплотную к уязвимым культурам.

Такой подход помогает сдерживать популяцию тли на минимуме без использования каких-либо химикатов. Сад становится здоровее, а урожай — безопаснее.

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвященный садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зеленых зон, ответы на часто задаваемые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

