Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

Рассказываем, как правильно сажать яровой чеснок в мае и что нужно сделать перед посадкой.

Когда сажать яровой чеснок в мае — посевной календарь на май 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно сажать яровой чеснок в мае

Когда сажать чеснок по лунному календарю

Какими должны быть погодные условия для посадки чеснока

Май — последний месяц, когда еще можно высадить яровой чеснок в открытый грунт. Чтобы получить хороший урожай, огородники часто ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны. Считается, что именно они влияют на развитие растений, в частности на формирование корневой системы.

Главред расскажет , когда лучше всего сажать яровой чеснок в 2026 году.

Когда сажать чеснок по лунному календарю

Лучшим периодом для посадки чеснока считается время убывающей Луны, когда энергия роста направляется к корневой системе, пишут Новини.LIVE.

В 2026 году самые благоприятные дни для посадки приходятся на 2–10 мая;

Немного слабее эффект возможен в период с 11 по 15 мая;

Неблагоприятными датами являются 1 мая (полнолуние), 16 мая (новолуние) и 31 мая (полнолуние).

Какими должны быть погодные условия для посадки чеснока

По словам специалистов, крайне важно учитывать температуру почвы. Она должна быть не ниже +5°C. Участок должен быть хорошо освещен солнцем и без застоя воды. Если земля еще холодная или слишком влажная, рекомендуем подождать несколько дней, чтобы растение не болело и быстрее начало расти.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Как правильно сажать яровой чеснок

Для посадки выбирайте крупные и плотные зубчики без повреждений;

Разделите головки непосредственно перед посадкой, чтобы зубчики не пересыхали;

Перед посадкой обработайте зубчики от возможных болезней;

Сажайте чеснок на глубину 3-5 см в рыхлую почву, оставляя достаточное пространство между растениями.

Смотрите видео о том, как подготовить чеснок к посадке:

@elena_juravlova Готовим чеснок к посадке. 1) раствор соли: на 5 л воды 3 ст. л. соли. Погрузить на 15 мин. 2) раствор марганцовки должен быть слаборозового цвета. Погрузить на 15 мин. 3) раствор медного купороса: на 10 л воды 1 ст. л. купороса. Погрузить на 1 мин. Чеснок готов к посадке. #садогород#огородник#добріпоради♬ Memories - ghawels

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

