Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

Инна Ковенько
30 апреля 2026, 13:49
Рассказываем, как правильно сажать яровой чеснок в мае и что нужно сделать перед посадкой.
Когда сажать яровой чеснок в мае — посевной календарь на май 2026 года

  • Как правильно сажать яровой чеснок в мае
  • Когда сажать чеснок по лунному календарю
  • Какими должны быть погодные условия для посадки чеснока

Май — последний месяц, когда еще можно высадить яровой чеснок в открытый грунт. Чтобы получить хороший урожай, огородники часто ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны. Считается, что именно они влияют на развитие растений, в частности на формирование корневой системы.

Главред расскажет , когда лучше всего сажать яровой чеснок в 2026 году.

Когда сажать чеснок по лунному календарю

Лучшим периодом для посадки чеснока считается время убывающей Луны, когда энергия роста направляется к корневой системе, пишут Новини.LIVE.

  • В 2026 году самые благоприятные дни для посадки приходятся на 2–10 мая;
  • Немного слабее эффект возможен в период с 11 по 15 мая;
  • Неблагоприятными датами являются 1 мая (полнолуние), 16 мая (новолуние) и 31 мая (полнолуние).

Какими должны быть погодные условия для посадки чеснока

По словам специалистов, крайне важно учитывать температуру почвы. Она должна быть не ниже +5°C. Участок должен быть хорошо освещен солнцем и без застоя воды. Если земля еще холодная или слишком влажная, рекомендуем подождать несколько дней, чтобы растение не болело и быстрее начало расти.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок

Как правильно сажать яровой чеснок

  • Для посадки выбирайте крупные и плотные зубчики без повреждений;
  • Разделите головки непосредственно перед посадкой, чтобы зубчики не пересыхали;
  • Перед посадкой обработайте зубчики от возможных болезней;
  • Сажайте чеснок на глубину 3-5 см в рыхлую почву, оставляя достаточное пространство между растениями.

Смотрите видео о том, как подготовить чеснок к посадке:

@elena_juravlova Готовим чеснок к посадке. 1) раствор соли: на 5 л воды 3 ст. л. соли. Погрузить на 15 мин. 2) раствор марганцовки должен быть слаборозового цвета. Погрузить на 15 мин. 3) раствор медного купороса: на 10 л воды 1 ст. л. купороса. Погрузить на 1 мин. Чеснок готов к посадке. #садогород#огородник#добріпоради♬ Memories - ghawels

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов "Новости.LIVE", как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

