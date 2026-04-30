Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

Май — последний месяц, когда еще можно высадить яровой чеснок в открытый грунт. Чтобы получить хороший урожай, огородники часто ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны. Считается, что именно они влияют на развитие растений, в частности на формирование корневой системы.
Когда сажать чеснок по лунному календарю
Лучшим периодом для посадки чеснока считается время убывающей Луны, когда энергия роста направляется к корневой системе, пишут Новини.LIVE.
- В 2026 году самые благоприятные дни для посадки приходятся на 2–10 мая;
- Немного слабее эффект возможен в период с 11 по 15 мая;
- Неблагоприятными датами являются 1 мая (полнолуние), 16 мая (новолуние) и 31 мая (полнолуние).
Какими должны быть погодные условия для посадки чеснока
По словам специалистов, крайне важно учитывать температуру почвы. Она должна быть не ниже +5°C. Участок должен быть хорошо освещен солнцем и без застоя воды. Если земля еще холодная или слишком влажная, рекомендуем подождать несколько дней, чтобы растение не болело и быстрее начало расти.
Как правильно сажать яровой чеснок
- Для посадки выбирайте крупные и плотные зубчики без повреждений;
- Разделите головки непосредственно перед посадкой, чтобы зубчики не пересыхали;
- Перед посадкой обработайте зубчики от возможных болезней;
- Сажайте чеснок на глубину 3-5 см в рыхлую почву, оставляя достаточное пространство между растениями.
Смотрите видео о том, как подготовить чеснок к посадке:
@elena_juravlova Готовим чеснок к посадке. 1) раствор соли: на 5 л воды 3 ст. л. соли. Погрузить на 15 мин. 2) раствор марганцовки должен быть слаборозового цвета. Погрузить на 15 мин. 3) раствор медного купороса: на 10 л воды 1 ст. л. купороса. Погрузить на 1 мин. Чеснок готов к посадке. #садогород#огородник#добріпоради♬ Memories - ghawels
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
