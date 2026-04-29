Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

Если стебли помидоров стали длинными и тонкими, есть простой способ их укрепить.

https://glavred.info/sad-ogorod/chto-delat-esli-rassada-tomatov-silno-vytyanulas-prostoy-tryuk-spaset-urozhay-10760183.html Ссылка скопирована

Почему вытягивается рассада томатов — что делать, чтобы рассада не вытягивалась

Томаты остаются одной из самых популярных культур среди украинских огородников. Выращивание из семян не требует сложных условий, однако даже опытные садоводы сталкиваются с типичной проблемой — вытянутой рассадой.

Главред расскажет о проверенном способе, который поможет быстро укрепить стебли и дать растению новый старт.

видео дня

Почему рассада вытягивается

Главная причина — недостаток света, объясняет садовод Джейми Уолтон. В темных условиях томаты тянутся к источнику освещения, стебель становится длинным и тонким, а само растение теряет устойчивость. Это естественная реакция, но в то же время сигнал о том, что рассаде нужно помочь.

Как спасти вытянутую рассаду томатов

Томаты обладают уникальным свойством — образовывать корни из любой части стебля. В природе, если растение наклоняется к почве, оно может укорениться и продолжить рост. Эту особенность используют садоводы, когда заглубляют стебель при пересадке.

Самый эффективный способ укрепить вытянутый рассад — пересадить его в более крупный горшок или высадить в открытый грунт, заглубив часть стебля. Под землей он формирует новую корневую систему, благодаря чему растение становится крепче, лучше удерживается в почве и получает больше питательных веществ.

Этот прием можно применять как при пересадке в контейнер, так и при высадке в теплицу или на грядку. Он помогает компенсировать вытянутость, сделать куст более компактным и устойчивым.

После заглубления стеблей рассада быстро набирает силу, становится более выносливой к ветру и стрессовым условиям. Вместо слабых растений вы получаете крепкий старт для будущего урожая.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред



Читайте также:

О персонаже: Джейми Уолтон Джейми Уолтон, известный как Nettles & Petals, — британский органический садовод, экологический огородник и популярный инфлюенсер с более чем 1,6 млн подписчиков в Instagram. Он получил титул "Organic Gardener of the Year 2025" и активно продвигает принципы устойчивого садоводства, биоразнообразия и экологического образования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред