Силы обороны провели операцию в Покровске: уничтожена важная сеть противника

Россияне использовали гражданскую инфраструктуру для выполнения боевых задач.

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Силы обороны ослабили вражеские войска / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили военные:

В Покровске проведена успешная операция

В результате действий военных уничтожены точки взлета российских дронов

Украинские дроны нанесли удары по местам, откуда враг обстреливал позиции СОУ

7-й корпус Десантно-штурмовых войск и 4-й полк Сил специальных операций "Рейнджеры" уничтожили сеть точек взлета вражеских дронов в Покровске Донецкой области.

Как сообщили в корпусе быстрого реагирования, в результате совместных действий уничтожено шесть точек взлета БПЛА вертикального взлета или посадки. Среди локаций – помещения в районе городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного дома в частном секторе.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Эти места враг использовал для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям украинских военных, в частности, по логистическим путям", — пояснили военные.

В корпусе отметили, что цели Силы обороны выявили в ходе анализа действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео операции Сил обороны в Покровске:

Как ВСУ загоняют россиян в ловушку

Главред писал, что, по словам аналитиков мониторингового проекта DeepState, поражение мостов в районе Чонгара может стать важным элементом стратегии по ограничению российской военной логистики на оккупированном юге Украины.

В течение последних нескольких дней Силы обороны дважды нанесли точные удары по автомобильному мосту вблизи Чонгара на недавно построенной трассе Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем.

Удары по объектам РФ — последние новости

Недавно были нанесены удары по пунктам управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Главред писал, что беспилотники СБС нанесли серию ударов по полигону "Восточный" в Новопетровке Запорожской области, где российские военные готовили личный состав.

Ранее сообщалось, что за последнее время под ударом оказались: мост через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Преображенки и Мирного, автомобильный мост Перекоп-Армянск и автомобильный мост Ставки.

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Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования 7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) — соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.

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