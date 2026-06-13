Силы обороны провели операцию в Покровске: уничтожена важная сеть противника

Что сообщили военные:
- В Покровске проведена успешная операция
- В результате действий военных уничтожены точки взлета российских дронов
- Украинские дроны нанесли удары по местам, откуда враг обстреливал позиции СОУ
7-й корпус Десантно-штурмовых войск и 4-й полк Сил специальных операций "Рейнджеры" уничтожили сеть точек взлета вражеских дронов в Покровске Донецкой области.
Как сообщили в корпусе быстрого реагирования, в результате совместных действий уничтожено шесть точек взлета БПЛА вертикального взлета или посадки. Среди локаций – помещения в районе городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного дома в частном секторе.
"Эти места враг использовал для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям украинских военных, в частности, по логистическим путям", — пояснили военные.
В корпусе отметили, что цели Силы обороны выявили в ходе анализа действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа.
Смотрите видео операции Сил обороны в Покровске:
Как ВСУ загоняют россиян в ловушку
Главред писал, что, по словам аналитиков мониторингового проекта DeepState, поражение мостов в районе Чонгара может стать важным элементом стратегии по ограничению российской военной логистики на оккупированном юге Украины.
В течение последних нескольких дней Силы обороны дважды нанесли точные удары по автомобильному мосту вблизи Чонгара на недавно построенной трассе Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем.
Удары по объектам РФ — последние новости
Недавно были нанесены удары по пунктам управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Главред писал, что беспилотники СБС нанесли серию ударов по полигону "Восточный" в Новопетровке Запорожской области, где российские военные готовили личный состав.
Ранее сообщалось, что за последнее время под ударом оказались: мост через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Преображенки и Мирного, автомобильный мост Перекоп-Армянск и автомобильный мост Ставки.
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Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования
7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) — соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.
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