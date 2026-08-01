Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Рассказываем, сколько раз в день можно запускать стиральную машину и не вредит ли технике ежедневная стирка.

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Сколько раз в день можно запускать стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько раз в день можно запускать стиральную машину

Вредит ли технике ежедневная стирка

Какие ошибки больше всего сокращают срок службы стиральной машины

Во многих семьях стиральная машина работает ежедневно, а иногда и несколько раз подряд. Поэтому нередко возникает вопрос, не вредит ли такая интенсивная эксплуатация прибору.

Главред расскажет, можно ли стирать каждый день, сколько циклов подряд выдерживает стиральная машина и что на самом деле больше всего сокращает срок её службы.

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Сколько раз в день можно запускать стиральную машину

Современные модели рассчитаны на регулярное использование, пишет ТСН. Два–три цикла в сутки - это стандартная нагрузка, которая не наносит вреда технике. Если требуется больше, допускается четыре и даже пять запусков, но между ними следует делать паузы не менее получаса. Это позволяет остыть двигателю, электронике и нагревательному элементу.

Пять–шесть циклов подряд ежедневно - нежелательный режим. Он допустим лишь изредка, например после переезда или генеральной уборки.

Ресурс, заложенный производителями

В среднем стиральные машины рассчитаны на 10–15 лет работы. Многие модели проходят заводские испытания на 2 500–5 000 циклов стирки. Если стирать пять раз в неделю, этого хватит более чем на десятилетие. Премиальные модели при надлежащем уходе способны работать и до 20 лет.

Что больше всего вредит технике

Самая большая угроза - неправильная эксплуатация:

Перегруженный барабан создает чрезмерную нагрузку на двигатель и подшипники.

Избыток порошка не улучшает качество стирки, но накапливается внутри машины, вызывая запах и плесень.

Жесткая вода без смягчения постепенно разрушает нагревательный элемент.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как продлить срок службы

Рекомендуем после каждой стирки оставлять люк и контейнер для порошка открытыми, чтобы избежать избыточной влаги. Раз в месяц следует очищать барабан, резиновый уплотнитель, фильтр и лоток для моющих средств. В регионах с жесткой водой полезно использовать смягчители или средства против накипи.

Смотрите видео о том, как правильно стирать вещи:

@sizovasofiaa Как правильно стирать вещи? Как часто и при какой температуре стирать вещи: 1. ? Футболки, майки, нижнее белье ? Стирать после каждого использования ? 30–40 °C (нижнее белье - до 60 °C, если позволяет ткань) 2. ? Джинсы ? Стирать после 4–5 носок ? 30 °C, вывернутыми наизнанку, без отжима или на деликатном режиме 3. ? Платья и рубашки ? Через 1–3 носки (в зависимости от ткани и потоотделения) ? 30–40 °C 4. ? Носки и колготки ? Стирать после каждого использования ? 40 °C (или 60 °C - если из натуральной ткани) 5. ? Куртки, пуховики ? 1–2 раза в сезон ? 30 °C, специальный режим для верхней одежды 6. ? Постельное белье ? Еженедельно или раз в 10 дней ? 60 °C - уничтожает бактерии и пылевых клещей 7. ? Полотенца ? Каждые 3–4 использования ? 60 °C без кондиционера 8. ? Пижамы и домашняя одежда ? Через 2–3 ношения ? 40 °C 9. ? Кроссовки ? 1 раз в месяц или при заметном загрязнении ? 30 °C, в мешке или вручную 10. ? Тканевые сумки, рюкзаки ? 1 раз в сезон или чаще, если грязные ? 30 °C, деликатная стирка. Если на одежде есть пятна, очень хорошо справляется Alles Gut Extra Power без потери цвета #лайфхак #идея #лайфхаки #полезно #чистота #стирка #чистота ♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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