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Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Дарья Пшеничник
31 июля 2026, 20:27
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Кулинары советуют использовать кислоту и фрукты с высоким содержанием пектина вместо длительного кипячения, которое разрушает витамины.
варенье
Как загустить варенье без крахмала и желатина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

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  • Почему варенье получается жидким
  • Сколько лимонного сока нужно добавлять в конце варки
  • Как спасти жидкое варенье из банки

Жидкое варенье можно загустить без многочасового кипения: достаточно влить в конце варки две столовые ложки лимонного сока на килограмм фруктов. Длительное вываривание действительно делает массу более густой, но вместе с водой испаряется и значительная часть витаминов, пишет УНИАН.

После добавления сока массу проваривают еще несколько минут, снимают с огня и дают полностью остыть. Оценивать результат можно только на холодном варенье - горячая заготовка всегда выглядит более жидкой, чем есть на самом деле.

Помимо густоты, кислота дает еще два преимущества: приятную кислинку во вкусе и более длительный срок хранения. Важное предостережение - если рецепт уже предусматривает лимонную кислоту, сок добавлять не стоит, иначе заготовка получится слишком кислой.

Пектин, яблоки и сахар

Причина жидкой консистенции - не нарушение технологии, а сырьё. Густоту массе придаёт пектин, полисахарид, содержащийся в ягодах и фруктах, и именно кислота помогает высвободить его из плодов.

Вишня и клубника от природы бедны этим загустителем, поэтому их смешивают с яблоками или айвой, где пектина очень много. Такой прием одновременно изменяет и вкусовой профиль заготовки.

Не менее важна норма сахара. Класть его меньше, чем указано в рецепте, не стоит: сахар впитывает лишнюю влагу из сиропа и делает массу более плотной, поэтому экономия на нём гарантирует жидкий результат.

Как спасти жидкое варенье из открытой банки

Открытую банку со слишком жидким вареньем тоже можно исправить. Массу переливают в чистую кастрюлю, доводят до кипения и варят 10 минут, снимая пену, после чего полностью остужают и снова раскладывают по стерильным банкам для длительного хранения.

Когда густая начинка для пирогов или торта нужна немедленно, используют крахмал - лучше кукурузный. Столовую ложку разводят в трех ложках воды, вливают смесь в кипящий джем, проваривают одну минуту и охлаждают.

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Об источнике: УНИАН

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