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Путин готовит чистку в Крыму: гауляйтера Аксенова заменят - АТЕШ

Виталий Кирсанов
31 июля 2026, 13:11
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В "АТЕШ" заявили о планах Кремля заменить Сергея Аксенова после "выборов" в Крыму.
Путин готовит чистку в Крыму
Путин готовит чистку в Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, RIA_Kremlinpool

Кратко:

  • Кремль рассматривает возможность отставки Аксенова
  • Наиболее вероятным преемником Аксенова считается Алексей Дмитриев

Российский диктатор Владимир Путин готовит кадровые перестановки в руководстве временно оккупированного Крыма. По данным партизанского движения "АТЕШ", после сентябрьских так называемых "выборов" должность может покинуть назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

Как сообщили представители движения, их источники в оккупационной администрации утверждают, что Кремль рассматривает возможность отставки Аксенова, который возглавляет оккупированный Крым уже более 12 лет.

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По версии "АТЕШ", ответственность за ухудшение ситуации на полуострове, в частности возможные гуманитарные проблемы и недостатки в обеспечении региона, Москва намерена возложить именно на нынешнего руководителя оккупационной администрации.

Партизаны считают, что таким образом Кремль пытается снизить уровень общественного недовольства и переложить ответственность за накопившиеся проблемы на местные власти. По их мнению, речь идет о привычной для российской власти модели, когда центральное руководство дистанцируется от негативных последствий своих решений.

В движении также утверждают, что на фоне слухов о возможной отставке Аксенов активизировал публичную деятельность. По словам представителей "АТЕШ", он проводит показательные совещания, резко критикует подконтрольных чиновников и пытается продемонстрировать Москве полный контроль над ситуацией.

По информации партизан, наиболее вероятным преемником Аксенова считается так называемый "министр внутренних дел Республики Крым" Алексей Дмитриев. Источники движения утверждают, что Кремль рассматривает кандидатуру силовика, который сможет жестче реагировать на рост недовольства среди населения.

При этом в "АТЕШ" не исключают и другой сценарий, при котором руководство полуостровом может быть передано одному из российских военных в рамках кремлевской программы "Время героев".

Вместе с тем следует отметить, что эта информация основана на заявлениях партизанского движения "АТЕШ" и не получила независимого подтверждения.

Сколько времени нужно Украине, чтобы вытеснить армию РФ из Крыма - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, российские войска реально вытеснить из Крыма за полтора-два года. Сделать это в десять раз легче, чем освободить Донбасс, пока существует Россия.

А всё потому, что Крым - это оперативный котёл, зажатый между Чёрным и Азовским морями. Вход-выход один - с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь легко перерезать, даже с помощью дальнобойных средств поражения.

Возвращение Крыма - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам общественного деятеля Сергея Стерненко, Крым с большой вероятностью может оказаться в условиях фактической изоляции, поэтому россиянам стоит бежать с полуострова как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что публичное признание потери Крыма стало бы для Кремля репутационной катастрофой, поэтому масштабная эвакуация представляется маловероятной.

Накануне стало известно, что Крым остается ключевой точкой войны между Украиной и Россией. Без возвращения полуострова невозможно достичь ни победы Украины, ни прочного мира в регионе.

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Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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