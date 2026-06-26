'Худшее лето для РФ': Стерненко посоветовал россиянам поскорее бежать из Крыма

Стерненко добавил, что Крым, вероятно, может превратиться в остров.

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Крым может оказаться в изоляции / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko, deepstatemap

Главное из заявления Стерненко:

Крым может оказаться в условной изоляции

Украина работает по российской логистике в Крыму

Россиянам следует как можно скорее покинуть полуостров

Крым с большой вероятностью может оказаться в условиях фактической изоляции, поэтому россиянам стоит уезжать с полуострова как можно скорее. Об этом заявил советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в эфире 24 Канала.

Он подчеркнул, что нельзя заранее раскрывать конкретные операции, которые планируют украинские спецслужбы, но добавил, что общее направление действий уже понятно: Украина будет и дальше работать над российской логистикой, чтобы затруднить оккупантам удержание захваченных территорий.

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"Это будет самое худшее лето для Российской Федерации. И это будет чрезвычайно плохое лето для оккупантов в украинском Крыму, который с большой вероятностью может превратиться в остров", — отметил Стерненко.

По его словам, Крым с большой вероятностью может превратиться для россиян в фактически изолированную территорию.

"Россиянам стоит бежать из Крыма, бежать как можно быстрее. Я рад, что они это уже делают", — подчеркнул он.

Также Стерненко посоветовал выезжать с временно оккупированных территорий и гражданам Украины, которые поддерживают государство и имеют такую возможность.

"Необходимо минимизировать те негативные факторы, которые могут возникнуть для гражданского населения", — подытожил основатель благотворительного фонда.

Какова цель кампании по изоляции Крыма

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявлял, что деоккупация Крыма является "важнейшей частью этой войны".

По его словам, сейчас Украина проводит последовательную кампанию по изоляции Крыма. Цель ударов — сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве военной базы и логистического хаба.

Он добавил, что возвращение Крыма является важнейшим шагом в противостоянии России и Украины.

"Кто контролирует Крым, тот контролирует и побережье Черного моря", — подчеркнул Годжес.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым — последние новости

Как сообщал Главред, на территории Крыма и в Севастополе оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Оккупанты признали, что ситуация с энергоснабжением Крымского полуострова очень сложная.

Также украинская разведка получила новые внутренние документы российской стороны, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму.

В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы на фоне массированной атаки дронов. Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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