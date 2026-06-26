Крах Путина в Крыму неизбежен, Кремль не переживет потерю полуострова - The Hill

Финальным аккордом этой борьбы станет полное уничтожение Керченского моста.

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Полный крах российских войск наступит после разрушения Керченского моста / Коллаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНИАН, скриншот

О чем пишет The Hill:

Конец присутствия российской армии в Крыму стремительно близок

Украине достаточно сделать полуостров непригодным для войск РФ

Финалом борьбы станет полное уничтожение Керченского моста

Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой — достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией.

Такое мнение в статье для The Hill высказали эксперт по вопросам национальной безопасности и военной разведки Марк Тот и полковник армии США в отставке Джонатан Свит, который более 30 лет служил в военной разведке и в 2012–2014 годах возглавлял отдел взаимодействия разведки Европейского командования США.

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"Конец Путина в Украине близок. Россия не может продолжать терпеть такие военные потери", - пишут авторы статьи.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что армия РФ теряет до 35 тысяч российских солдат каждый месяц. Он также заявил, что Москва тратит 50 процентов своего государственного бюджета на армию.

"Экономика Путина, как и его военная машина, работает на пределе своих возможностей", - говорится в статье.

По мнению авторов, ситуация в Крыму, вероятно, ухудшится. С первых месяцев полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина методично развернула военную кампанию, направленную на ослабление и изоляцию российских сил, базирующихся на стратегически важном черноморском полуострове.

Авторы перечислили все самые успешные операции сил обороны Украины:

удар по порту Бердянска баллистическими ракетами в марте 2022 года;

уничтожение флагмана Черноморского флота РФ — крейсера "Москва" — ракетой "Нептун";

серия ударов ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по Севастополю, после которых Россия вывела штаб Черноморского флота из Крыма и перебазировала большую часть кораблей в Новороссийск;

удары беспилотниками по авиабазе Саки, в результате которых были уничтожены или повреждены российские самолеты и склады боеприпасов;

подрыв Керченского моста в октябре 2022 года, который стал важным шагом к изоляции оккупированного полуострова;

масштабное расширение ударов по Крыму в 2023 году с применением морских дронов, крылатых ракет и рейдов сил специальных операций;

повреждение подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск";

рейд украинского спецназа на мыс Тарханкут;

наращивание ударов по российским ремонтным базам, пунктам управления и логистическим объектам;

применение дальнобойных ракет ATACMS в 2024 году, что существенно осложнило действия российских войск на полуострове;

систематические удары по российским системам ПВО, нефтебазам, топливным объектам, энергетической инфраструктуре и военным базам в Крыму в 2025–2026 годах.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Украина также усиливает военный контроль над российским сухопутным мостом, соединяющим Россию с Крымом. Ключевой российский логистический маршрут теперь доступен только для военных перевозок, которые постоянно блокируются украинскими беспилотниками, что делает значительную его часть непригодной для использования.

"Конец Путина в Крыму близок. Крым — решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать — ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.

Тот и Свит предполагают, что борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали они.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Операции Украины в Крыму - новости

Как писал Главред, июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов.

24 июня Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Силы беспилотных систем Украины подтвердили 24 июня успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

Всего за ночь украинские беспилотники результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в тылу российских войск на временно оккупированных южных территориях.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 июня, что операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат.

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

Крым станет концом путинского режима – Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) считает, что российский диктатор Владимир Путин будет до последнего держаться за Крым.

По его словам, украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны", даже если он будет в режиме "острова".

"При этом Крым как плацдарм для атак на Украину – это уже военный абсурд. Дальше полный ПВОпад, пробивание остатков флота, остановка теневого, тотальное ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и так далее. Корми, бункерный дед, дотациями – но не мечтай контролировать: как было, уже не будет", - подчеркнул Мадяр.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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