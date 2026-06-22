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Взрывы прогремели в Крыму, под удар попало здание ФСБ и Таврическая ТЭС - мониторы

Анна Ярославская
22 июня 2026, 08:50
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Не менее пяти районов временно оккупированного полуострова попали под удар БПЛА.
Атака дронов на Крым
Взрывы в Крыму — дроны устроили оккупантам "темную" ночь / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Что произошло ночью в Крыму:

  • Серия мощных взрывов прогремела в ключевых городах Крыма
  • Дроны атаковали здание пограничной службы ФСБ в Армянске
  • Удары по Феодосии привели к экстренному отключению света

В ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

Как пишет мониторинговый канал Крымский ветер, атака на оккупированный полуостров началась около 23:00. Очевидцы рассказали о сильных взрывах в районе населенного пункта Гвардейское и недалеко от Симферополя. После этого в некоторых районах, в частности возле Таврической электростанции, российская противовоздушная оборона произвела пуски ракет, пытаясь сбить цели в небе. После серии взрывов в Феодосии и Роздольненском районе пропало электроснабжение.

видео дня

Около полуночи в Сакском районе, где расположен военный аэродром оккупантов, прогремел сильный взрыв. В Феодосии были слышны взрывы и стрельба мобильных огневых групп, а также громко гремело в Армянске.

После взрывов в Феодосии отключилось электричество, а в Армянске, по словам очевидцев, вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание зафиксировано в районе железнодорожного вокзала.

В 02:00 вновь были слышны взрывы и стрельба в районе Таврической ТЭС.

"В Симферополе слышны взрывы, видны вспышки со стороны Таврической ТЭС, сообщают очевидцы", — писали аналитики.

Смотрите видео - Взрывы и стрельба в районе Таврической ТЭС:

скриншот

Кроме того, как пишет OSINT-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев, минувшей ночью раздавались взрывы и вспыхнул пожар в районе железнодорожного вокзала в Армянске. К утру стало известно, что там находится здание пограничной службы ФСБ России.

После взрывов, прогремевших в районе объекта, на месте разразился сильный пожар.

"Как сообщают наши подписчики, в Армянске произошёл "удар" по зданию пограничной службы ФСБ России возле железнодорожного вокзала, возник пожар", — говорится в сообщении.

В Крыму прогремели взрывы
В Крыму прогремели взрывы / Фото: t.me/Crimeanwind

Аналитики изучили кадры с места событий, присланные очевидцами. Анализ показал, что атака действительно могла быть направлена на объект российских спецслужб в Армянске, хотя на момент публикации официальных подтверждений не было.

После "прилета" на месте раздался взрыв, возможно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет гарью.

В Крыму - взрывы и пожар
В Крыму - взрывы и пожар / Фото: t.me/Crimeanwind

Стоит отметить, что в мае в Армянске во время атаки дронов также раздавались взрывы вблизи здания ФСБ. Сообщалось, что объект, возможно, был повреждён и частично разрушён в результате ударов.

Под удар могло попасть здание ФСБ в Аомянске
Под удар могло попасть здание ФСБ в Армянске / Фото: t.me/Crimeanwind

Утром мониторы сообщили, что в Феодосии зафиксирован мпожар между двумя топливными базами.

"Тепловые сигнатуры отмечаются на территории бывшего 13-го военного городка. В 400 м юго-западнее находится топливная база сети АЗС "Атан", в 500 м северо-восточнее - Феодосийская нефтебаза", - пишет Крымский ветер.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Воздушные атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 21 июня, в различных районах временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. О работе ПВО сообщали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов. Из-за воздушной угрозы российские оккупанты были вынуждены экстренно перекрыть движение транспорта по Керченскому мосту.

В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Под массированную атаку беспилотников могла попасть стратегическая Таврическая ТЭС.

В ночь на 19 июня серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, в Армянске, в том числе в районе завода "Крымский титан", а также в районе аэродромов Кача и Саки и авиабазы в Гвардейском.

В ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Реально ли уничтожить Крымский мост: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что полное уничтожение Крымского моста потребовало бы длительных и масштабных авиационных ударов силами фронтовой авиации, однако даже в таком случае речь шла бы о неделях атак.

"Уничтожить Керченский мост полностью можно только заходом нескольких бригад фронтовых штурмовиков уровня Су-24. Но им придется бомбить несколько недель, чтобы развалить мост. Однако Керченский мост вполне можно повредить, как это делала СБУ: повредить один-два пролета подводными или надводными, или воздушными ударами, - сказал Свитан в интервью Главреду.

При этом эксперт отметил, что конструкция моста предусматривает устойчивость к колебаниям и повреждениям, а отдельные пролёты могут быть относительно быстро заменены, что ускоряет восстановление объекта.

Отдельно он подчеркнул различия между автомобильной и железнодорожной частями переправы. По его оценке, железнодорожная часть является более уязвимой к повреждениям, а последствия серьёзных инцидентов могут приводить к ограничению её полноценной эксплуатации.

"Впрочем, перед нами не стоит задача разрушить Керченский мост. Наша задача – остановить трафик по этому мосту. А сделать это можно разными способами, в том числе просто взяв мост под огневой контроль", - сказал Свитан.

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Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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