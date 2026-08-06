Похолодание и сильные дожди накрывают Украину: когда жара отступит повсюду

Осадки будут постепенно охватывать регионы Украины. Синоптик рассказала, где пройдут первые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 7–9 августа / фото: УНИАН

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В каких областях завтра понизится температура воздуха

Когда в некоторых регионах Украины пройдут осадки

Погода в Украине завтра, 7 августа, начнет меняться. Причиной этого станет атмосферный фронт, который подойдет к западным областям Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, жара начнёт ослабевать. В западных областях в пятницу ожидается +24–+29 градусов, на остальной территории ещё сохранится жаркая погода +32–+39 градусов.

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Температурный прогноз погоды в Украине на 7 августа / фото: facebook.com/tala.didenko

Днём 7 августа Диденко прогнозирует грозовые дожди на западе. А уже к вечеру возможны сильные ливни, град и шквалы в Винницкой области и местами на севере страны.

Прогноз осадков в Украине 7 августа / фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве 7 августа

В пятницу в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха +33–+34 градуса. Большую часть суток будет без осадков, однако вечером пройдет дождь с грозой, возможны шквалы и даже сильные ливни.

Погода в Киеве 7 августа / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине до конца недели

Синоптик добавила, что 8 августа в Украине жара заметно отступит, сохранится лишь на юге и востоке. А уже 9 августа дышать свежим воздухом можно будет повсеместно в Украине.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Жара до +40 станет привычным явлением для Украины

Главред писал, что, по словам кандидата географических наук, заведующего отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталия Шпига, украинцам следует привыкать к высоким температурам, поскольку такая жара уже не будет для Украины аномалией.

В будущем периоды жары будут становиться чаще и могут проявляться более интенсивно. Причиной этого является глобальное потепление и вызванное им изменение климата.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ослабление жары в Украине начнется 7 августа с западных областей. В течение 8-9 августа понижение температуры распространится на значительную часть территории Украины.

Ранее стало известно, что 7 августа в Киеве по-прежнему будет жарко. Но грозовые дожди, сильные ливни и шквалы начнут постепенно "смывать" высокие температуры в столице.

Накануне сообщалось, что во время прохождения атмосферного фронта в Украине, который уже приближается к западным областям, после продолжительной жары возможны сильные грозы, град и шквалы.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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