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Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз

Мария Николишин
6 августа 2026, 11:48
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Не исключено, что цены на топливо в Украине совсем скоро начнут снижаться.
Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз
Какими будут цены на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Сколько сейчас стоят бензин и дизель в Украине
  • Могут ли цены превысить отметку в 100 грн за литр
  • Как падение мировых цен на нефть повлияет на украинские АЗС
  • Когда бензин и дизельное топливо могут начать дешеветь

Цены на топливо в Украине балансируют на грани психологической отметки в 100 гривен за литр, несмотря на то, что мировые цены на нефть демонстрируют умеренное падение.

Украинские сети АЗС пока продолжают удерживать повышенные тарифы, а прогнозы экспертов на ближайшие недели кардинально расходятся - от резкого роста стоимости до быстрого отката цен на бензин и дизель.

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Главред выяснил, что будет происходить с ценами на топливо в Украине в ближайшие недели.

Сколько стоит топливо на АЗС по состоянию на 6 августа

По состоянию на четверг, 6 августа, крупнейшие топливные сети страны уже скорректировали свои тарифы, и разница между операторами остается заметной.

Так, средняя стоимость бензина А-95 в настоящее время составляет около 81,67 грн за литр, а дизельное топливо стоит примерно 91,56 грн за литр.

Самое дорогое топливо предлагают следующие сети:

  • ОККО – бензин А-95 – 82,90 грн/л, дизельное топливо – 93,90 грн/л;
  • WOG - бензин А-95 - 83,50 грн/л, дизельное топливо - 93,80 грн/л;
  • Socar - бензин А95 - 85,40 грн/л, дизельное топливо - 95,90 грн/л.

В то же время минимальные тарифы традиционно сохраняют:

  • "БРСМ-Нафта" - бензин А95 - 79,63 грн/л, дизель - 91,04 грн/л;
  • "Укрнафта" - бензин А95 - 79,90 грн/л, дизельное топливо - 89,90 грн/л.

Повысится ли цена на дизельное топливо до 105 гривен в ближайшие дни

На фоне стабильных, но уже повышенных тарифов на АЗС все громче звучат прогнозы о дальнейшем подорожании топлива. Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире Новости.LIVE заявил, что уже через десять дней литр дизельного топлива в Украине может существенно подорожать, а вместе с ним и бензин приблизится к новой отметке.

"Цены превысят 100 гривен, это точно. 105 за дизель, 100 за бензин… На это нам понадобится около 10 дней", - считает эксперт.

По его словам, блокировка ключевых морских проливов на Ближнем Востоке и напряженная ситуация вокруг Ирана фактически лишили Украину доступа к дополнительным нефтяным мощностям.

В то же время Леушкин выразил уверенность, что новый Кабмин будет принимать меры, чтобы удержать тарифы на вывесках АЗС ниже критической отметки.

"Это будет суперкешбэк, либо снижение налогов, либо топливный демпфер (механизм субсидирования потребителей топлива на рынке, - ред.)", - прогнозирует он.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Что происходит с ценами на нефть на мировых рынках

В то время как украинские потребители готовятся к возможному подорожанию топлива, глобальный нефтяной рынок демонстрирует противоположную динамику. Bloomberg пишет, что стоимость нефти сохранила тенденцию к снижению после заявления Тегерана о близости к заключению соглашения с Оманом по поводу Ормузского пролива.

Издание отмечает, что нефть марки West Texas Intermediate торговалась около отметки 75 долларов за баррель после падения на 11% в течение первых трех дней недели. Нефть марки Brent, в свою очередь, закрылась в среду на уровне свыше 79 долларов за баррель.

"Цены снизились на фоне оптимизма в отношении возможного достижения соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив", - добавляет издание.

Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз
Цены на нефть / Инфографика: Главред

Насколько реальная стоимость нефти ниже цен на украинских АЗС

Разрыв между мировой динамикой и внутренними украинскими ценами также не остался без внимания. Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии Новини.LIVE заявил, что фактическая себестоимость топлива существенно ниже текущих цен на заправках.

"Реальная цена на топливо на данный момент составляет: бензин - до 80 грн, дизель - до 83 грн", - заявил аналитик.

По его мнению, сохранение нынешней ситуации на европейском топливном рынке еще несколько дней может привести к снижению цен на АЗС в ближайшей перспективе.

"Если бы такая рыночная ситуация, как вчера и сегодня, сохранялась в Европе еще три дня, то мы бы видели самый дорогой дизель по 83 гривни за литр, а бензин - около 77–80 гривен за литр", - утверждает эксперт.

Сиренко отметил, что в таких условиях тарифы должны вернуться как минимум к июньским показателям.

Кроме того, по его оценке, текущая динамика внешних рынков дает основания ожидать снижения стоимости топлива в Украине уже в течение ближайшей недели.

Когда цены на топливо в Украине могут пойти на спад

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус в эфире Эспрессо отметил, что опасения относительно резкого подорожания топлива пока не оправдываются.

"Мы видим, что цены на нефть даже близко не подошли к уровням, которые были весной. Наоборот, они имеют тенденцию к снижению", - сказал он.

Ус пояснил, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры, поскольку страна импортирует оба вида топлива.

По словам экономиста, отдельные сети АЗС могут временно удерживать завышенные цены, ориентируясь на предыдущие панические ожидания, однако конкуренция способна заставить их пересмотреть тарифную политику.

"Если сети АЗС будут сохранять высокие цены, государственная "Укрнафта", которая заявляла о продаже топлива с минимальными наценками, фактически сможет снизить цены", - убежден эксперт.

Экономист также дал прогноз относительно конкретных сроков возможных изменений на рынке.

"Скорее всего, через неделю, максимум через две, цены на сетях АЗС Украины пойдут вниз. Резкого роста мировых цен на нефть, которого ожидали, не произошло", - отметил он.

Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Ограничения на продажу топлива в Украине

Ранее сеть автозаправочных станций ОККО сделала заявление о введении ограничений на продажу топлива.

Там подчеркнули, что лимит в 100 литров касается исключительно отпуска топлива в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств.

"Никаких ограничений на заправку автомобилей нет", - подытожили в компании.

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О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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