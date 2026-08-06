Жара может 'убить' авто за считанные минуты: что нужно обязательно проверить

Вы узнаете:
- Что нужно проверить в автомобиле перед поездкой в жару
- Какие предметы нельзя оставлять в салоне
В жаркие дни водителям следует быть особенно внимательными, ведь от высоких температур страдают не только люди, но и автомобили. В частности, есть несколько типичных ошибок, которые могут привести к дорогостоящим последствиям.
Главред решил разобраться, чего не стоит делать водителям в жару.
Что нужно проверить в автомобиле в жару
Низкий уровень антифриза в жару приводит к перегреву двигателя - это самая дорогостоящая из типичных ошибок водителей в жаркую погоду, пишет "Справочник водителя".
В то же время вторая по распространенности оплошность - шины. Из-за высокой температуры воздуха давление в них повышается, а это напрямую влияет на управляемость автомобиля и ускоряет износ резины.
Почему не стоит включать кондиционер на полную мощность
Автомобиль, который несколько часов простоял на открытом солнце, превращается в тепловую камеру: температура в салоне может превысить 60 °C.
Включать кондиционер на полную мощность сразу после посадки - ошибка. Сначала стоит на несколько минут открыть окна, чтобы выпустить раскаленный воздух, и только потом пользоваться кондиционером.
Что опасно оставлять в автомобиле
Отдельный риск - предметы, оставленные в нагретом салоне. В частности, нельзя оставлять:
- Аэрозоли. Дезодоранты, антисептики, лаки под давлением при перегреве взрываются. Последствие - выбитое стекло или пожар.
- Бутылки с водой. Пластик на жаре выделяет в воду токсины. Кроме того, прозрачная бутылка может сыграть роль линзы и поджечь сиденье.
- Электроника. Телефоны, powerbankи и планшеты из-за перегрева ломаются, а их аккумуляторы могут загореться.
- Лекарства и кремы. Теряют эффективность, портятся или вытекают, оставляя липкие пятна.
- Очки. Солнце деформирует пластиковую оправу и повреждает защитное покрытие линз.
Что нельзя оставлять в машине в жару – видео:
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Об источнике: "Справочник водителя"
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