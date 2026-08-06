Жара может 'убить' авто за считанные минуты: что нужно обязательно проверить

Салон на солнце нагревается до 60 °C и выше, а банальная халатность приводит к самым серьезным последствиям.

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Ошибки водителей в жару / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нужно проверить в автомобиле перед поездкой в жару

Какие предметы нельзя оставлять в салоне

В жаркие дни водителям следует быть особенно внимательными, ведь от высоких температур страдают не только люди, но и автомобили. В частности, есть несколько типичных ошибок, которые могут привести к дорогостоящим последствиям.

Главред решил разобраться, чего не стоит делать водителям в жару.

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Что нужно проверить в автомобиле в жару

Низкий уровень антифриза в жару приводит к перегреву двигателя - это самая дорогостоящая из типичных ошибок водителей в жаркую погоду, пишет "Справочник водителя".

В то же время вторая по распространенности оплошность - шины. Из-за высокой температуры воздуха давление в них повышается, а это напрямую влияет на управляемость автомобиля и ускоряет износ резины.

Почему не стоит включать кондиционер на полную мощность

Автомобиль, который несколько часов простоял на открытом солнце, превращается в тепловую камеру: температура в салоне может превысить 60 °C.

Включать кондиционер на полную мощность сразу после посадки - ошибка. Сначала стоит на несколько минут открыть окна, чтобы выпустить раскаленный воздух, и только потом пользоваться кондиционером.

Что опасно оставлять в автомобиле

Отдельный риск - предметы, оставленные в нагретом салоне. В частности, нельзя оставлять:

Аэрозоли. Дезодоранты, антисептики, лаки под давлением при перегреве взрываются. Последствие - выбитое стекло или пожар.

Дезодоранты, антисептики, лаки под давлением при перегреве взрываются. Последствие - выбитое стекло или пожар. Бутылки с водой. Пластик на жаре выделяет в воду токсины. Кроме того, прозрачная бутылка может сыграть роль линзы и поджечь сиденье.

Пластик на жаре выделяет в воду токсины. Кроме того, прозрачная бутылка может сыграть роль линзы и поджечь сиденье. Электроника. Телефоны, powerbankи и планшеты из-за перегрева ломаются, а их аккумуляторы могут загореться.

Телефоны, powerbankи и планшеты из-за перегрева ломаются, а их аккумуляторы могут загореться. Лекарства и кремы. Теряют эффективность, портятся или вытекают, оставляя липкие пятна.

Теряют эффективность, портятся или вытекают, оставляя липкие пятна. Очки. Солнце деформирует пластиковую оправу и повреждает защитное покрытие линз.

Что нельзя оставлять в машине в жару – видео:

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