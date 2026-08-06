Гайтана показала редкий кадр с дочерью у моря

Певица поделилась совместным фото с дочерью и рассказала, почему ценит моменты рядом с близкими.

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Гайтана / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Кратко:

Гаитана опубликовала совместное фото с дочерью

Где был сделан кадр

Украинская певица Гайтана, которая редко появляется в социальных сетях, поделилась в Instagram трогательным кадром с дочерью.

На фото - исполнительница и девочка в бейсболке на фоне моря во время заката, обе улыбаются в камеру, а ребенок складывает руки в форме сердечка.

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Под фото Гайтана оставила короткую подпись о ценности времени, проведенного с близкими.

Гайтана поделилась редким фото / Скриншот

"Берем моменты, когда можем быть рядом с теми, ради кого бьется сердце", - написала певица.

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О персоне: Гайтана Гайтана-Лурдес Эссами - украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

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