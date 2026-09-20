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Лотки из-под яиц помогают красиво посадить тюльпаны: весной клумба преображается

Виталий Кирсанов
20 сентября 2026, 16:09
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Ячейки лотка можно использовать как ориентиры для размещения луковиц, благодаря чему растения не собьются в хаотичную группу.
Лотки из-под яиц помогают красиво посадить тюльпаны
Лотки из-под яиц помогают красиво посадить тюльпаны / Коллаж Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда высаживать тюльпаны
  • Зачем использовать яичные лотки
  • Как посадить тюльпаны в лотке

Обычный картонный лоток из-под яиц может найти применение не только на кухне. Осенью его можно использовать при посадке тюльпанов. Такой нехитрый прием помогает заранее определить расположение луковиц и получить весной аккуратную, плотную композицию из цветов. Об этом сообщает Wprost.

Картон со временем разлагается в земле, а ячейки позволяют выдержать примерно одинаковое расстояние между растениями. Но у этого способа есть свои особенности: если допустить ошибки при посадке, можно создать неблагоприятные условия для развития корневой системы.

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Когда высаживать тюльпаны

Для тюльпанов подходит именно осенняя посадка. Луковицы обычно высаживают начиная с сентября и до поздней осени - пока грунт не промерз и позволяет работать с ним.

Ориентироваться исключительно на календарную дату необязательно. Гораздо важнее состояние почвы и температура, при которой еще можно проводить посадочные работы.

Посаженные осенью луковицы успевают до зимы сформировать корни. Кроме того, им необходим продолжительный период холода - он является естественной частью цикла развития тюльпана. Поэтому весенняя посадка не гарантирует полноценного цветения в тот же сезон.

Зачем использовать яичные лотки

Главное преимущество такого способа заключается в удобстве планирования клумбы. Ячейки лотка можно использовать как ориентиры для размещения луковиц, благодаря чему растения будут расти более равномерно и не собьются в хаотичную группу.

Метод особенно удобен при создании большой композиции из тюльпанов разных оттенков. В пределах одного лотка можно разместить сорта, которые имеют примерно одинаковую высоту и сроки цветения.

Для более гармоничного результата лучше ограничиться двумя-тремя цветами, а не смешивать большое количество сортов. Тогда после цветения растения будут выглядеть как единый букет.

Есть у картона и еще один плюс: во влажной земле он постепенно разрушается. Поэтому осенью не придется устанавливать, а затем весной или летом извлекать из почвы пластиковые контейнеры.

При этом картонный лоток нельзя считать защитой от грызунов. Если на участке тюльпаны регулярно становятся добычей мышей, лучше использовать специальные жесткие корзинки для луковичных. При желании картонную упаковку можно разместить внутри такой защиты.

Как посадить тюльпаны в лотке

Для работы понадобится обычный чистый картонный лоток из-под яиц. Пластиковые и пенопластовые упаковки для этого метода не подходят.

Сначала нужно снять крышку, оставив нижнюю часть с ячейками. Затем выбирают место для клумбы. Грунт должен хорошо пропускать воду, поскольку тюльпаны плохо переносят длительное переувлажнение.

До посадки стоит определить будущую схему расположения цветов. В небольшие ячейки можно поместить по одной луковице. Если посадочный материал крупный, необязательно использовать каждое углубление - можно оставить между луковицами дополнительное пространство.

Не стоит намеренно загущать посадку ради более плотного цветения. Слишком тесное расположение растений может ухудшить условия их развития.

После этого выкапывают яму нужной глубины и помещают в нее картонный лоток. Луковицы располагают правильно: плоской частью, то есть донцем, вниз, а заостренной верхушкой - вверх.

Если под луковицами не хватает слоя земли, перед их размещением можно добавить немного грунта. Затем лоток полностью засыпают землей и при необходимости слегка поливают.

Картон не должен оставаться над поверхностью почвы.

На участках, где часто появляются полевки, дополнительную защиту можно установить уже на этом этапе. Для этого лоток помещают внутрь специальной корзины для луковичных. Она обеспечивает механический барьер, которого обычный картон дать не способен.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как определить правильную глубину посадки

При использовании лотка легко допустить распространенную ошибку - принять высоту картонной упаковки за глубину посадки. Делать этого не стоит.

Расстояние необходимо измерять от поверхности земли до донца луковицы. Обычно рекомендуют заглублять тюльпаны на глубину, которая примерно в два-три раза превышает высоту самой луковицы.

Для многих крупных луковиц это составляет около 10-15 сантиметров. Однако точная глубина зависит от размера посадочного материала и особенностей конкретного сорта.

Каждую луковицу устанавливают донцем вниз, после чего полностью засыпают грунтом.

Особое внимание стоит уделить почве. В тяжелом глинистом грунте вода может застаиваться, повышая риск загнивания луковиц. Поэтому при посадке тюльпанов важно обеспечить хороший отвод лишней влаги.

Смотрите видео о том, как подготовить луковицы тюльпанов к высадке

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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