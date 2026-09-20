О химии и долгом трении лучше забыть: как отмыть вытяжку от застарелого жира

Если правильно чистить вытяжку, её не придётся долго оттирать.

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Простой способ помыть вытяжку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему не стоит сразу смывать застарелый жир с вытяжки

Какое средство нанести на грязную вытяжку

Липкий слой жира на вытяжке даже опытные хозяйки часто не могут отмыть ни специальными средствами, ни за счёт длительного трения. Но выяснилось, что решить эту проблему может простое домашнее средство.

Главред узнал, что правильное использование тёплой воды, средства для мытья посуды и салфетки для уборки из микрофибры поможет избавиться от проблемы за считанные минуты. Об этом сообщили эксперты Wprost.

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Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

Как отмыть застарелый жир на вытяжке

Эксперты подчеркнули, что главное правило - не начинать сразу тереть грязную вытяжку. Салфетку из микрофибры необходимо окунуть в тёплую воду со средством, тщательно отжать и положить на самый грязный участок на несколько десятков секунд.

"Только после этого можно протирать поверхность. Если загрязнение застарелое, нужно повторить процедуру, а не увеличивать дозу домашнего средства", - говорится в статье.

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Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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