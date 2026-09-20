Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года: что сделать до холодов

Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года подскажет благоприятные дни для посадки озимых культур, подзимнего посева и работ в саду.

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Посевной календарь на октябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Фазы Луны в октябре 2026 года

Когда сажать озимые культуры и чеснок

Благоприятные дни для осенних работ

Октябрь - один из самых напряжённых и ответственных месяцев для украинских аграриев и дачников. Это период завершения уборки поздних культур, активной подготовки почвы к новому сезону, а также последнее окно возможностей для посадки озимых растений и подзимнего посева. Главред расскажет подробнее.

Правильно спланировать осенние работы поможет лунный посевной календарь на октябрь 2026 года. В нём учитываются фазы Луны и традиционные рекомендации относительно того, какие работы лучше выполнять в разные периоды месяца.

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Фазы Луны в октябре 2026 года

В течение второго месяца осени фазы Луны будут меняться по следующему графику (время по Киеву):

3 октября (16:25) - последняя четверть;

- последняя четверть; 10 октября (18:50) - новолуние;

- новолуние; 18 октября (19:13) - первая четверть;

- первая четверть; 26 октября (06:12) - полнолуние.

Согласно агротехническим традициям, при растущей Луне (11–25 октября) высаживают и сеют культуры, урожай которых формируется над поверхностью почвы. На убывающую Луну (1–9 и 27–31 октября) отдают предпочтение подземным культурам - корнеплодам и луковичным.

Благоприятные и неблагоприятные дни для работ

Для надземных культур и сада: 11–25 октября.

11–25 октября. Для корнеплодов и луковичных: 1–9 и 27–31 октября.

1–9 и 27–31 октября. Наименее благоприятные дни: 10 октября (новолуние) и 26 октября (полнолуние).

В периоды новолуния и полнолуния, согласно традиционным рекомендациям, от посевных и посадочных работ лучше воздержаться. Эти дни можно посвятить санитарной уборке участка, подготовке инвентаря, заготовке компоста, закупке семян или подготовке материалов для зимнего укрытия.

Региональные сроки посадки озимых культур

Поскольку климатические условия в разных регионах Украины различаются, сроки посадки важно корректировать в зависимости от погоды и особенностей конкретной местности.

Озимый чеснок

На Полесье похолодание наступает раньше, поэтому посадку проводят с 20 сентября по 10 октября, а среди благоприятных по лунному календарю дат выделяют 1–9 октября. В Лесостепи оптимальный период длится с 1 по 20 октября, с учётом тех же благоприятных дат. В Степи осенняя теплота держится дольше, поэтому работы можно проводить во второй половине месяца, в частности 27–31 октября.

Озимый лук

На Полесье лук высаживают до середины октября, в частности 1–9 числа. В Лесостепи - с 5 по 25 октября, а лучшими по лунному календарю считаются 5–9 числа. В южных степных областях посадка может продолжаться с середины октября до начала ноября, в частности 27–31 октября.

Посадка сада, ягодников и цветника

Октябрь подходит для осенней посадки многолетников и кустарников, чтобы они успели адаптироваться к первым заморозкам:

Ягодные кустарники и виноград

Малину и смородину на Полесье высаживают до середины октября, в Лесостепи - до 25 числа, в Степи - до начала ноября. Посадку винограда в северных регионах завершают в первой половине октября, а на юге работы могут продолжаться до ноября. Молодым саженцам обеспечивают достаточный полив и предзимнее мульчирование.

Декоративные культуры

В октябре продолжают посадку тюльпанов и других луковичных цветов. В Лесостепи работы завершают к середине месяца, в Степи - к концу второй декады. Также проводят осеннюю посадку роз с последующим укрытием перед наступлением устойчивых холодов.

Подзимний посев овощей и зелени

В конце октября, особенно в период с 27 по 31 число, готовят грядки под подзимний посев холодостойких культур. Это позволяет семенам пройти естественную стратификацию и получить ранний урожай весной.

Для подзимнего посева подходят:

морковь, столовая свекла и пастернак;

петрушка, укроп, щавель, лук-батун;

декоративные и лекарственные растения, например, ноготки.

Посев проводят только после наступления устойчивого осеннего похолодания, чтобы семена не проросли преждевременно из-за временного потепления. Бороздки готовят заранее, до промерзания почвы.

Сбор урожая и осенняя подготовка почвы

Параллельно с посадкой в октябре завершают уборку позднего урожая: моркови, свеклы, корневого сельдерея, пастернака, чёрной редьки, дайкона, поздних сортов капусты и винограда. Главное правило - успеть до наступления сильных ночных заморозков.

После освобождения грядок проводят генеральную уборку: очищают участок от растительных остатков, рыхлят или перекапывают почву, вносят органические и минеральные удобрения, а также мульчируют приствольные круги деревьев и кустарников.

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Посевной лунный календарь Посевной лунный календарь - это календарь, основанный на фазах Луны и различных астрономических влияниях, который используется для определения оптимальных дней для посева семян, посадки рассады, ухода за растениями и других садово-огородных работ. Основная идея заключается в том, что различные фазы Луны и её положение в знаках зодиака могут влиять на рост и развитие растений. Например, растения могут лучше расти, если их семена высеяны в дни растущей Луны или в дни знаков зодиака, благоприятных для конкретного вида растений. В то же время существует убеждение, что некоторые дни, когда Луна находится в определенных знаках зодиака, могут быть менее подходящими для посева и посадки.

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