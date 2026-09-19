Реактивный 'Шахед' ударил по продуктовым складам большого города - что известно

Российские БПЛА атаковали город, летая на сверхнизких высотах.

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Атака БПЛА / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области, УНИАН

Что известно:

Россия атаковала Кривой Рог реактивным "Шахедом"

Удар пришелся по торговому объекту в Саксаганском районе

Загорелись продуктовые склады

Вечером 19 сентября российские войска атаковали Кривой Рог беспилотником. В результате удара загорелись продуктовые склады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что враг атаковал город реактивным "Шахедом". Удар был нанесен по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе Кривого Рога.

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"Приступили к аварийно-спасательной операции. Вражеские БПЛА летят на сверхнизких высотах", - рассказал Вилкул.

По его словам, по предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Украина практически бессильна против реактивных "Шахедов" - мнение военного

У Украины сейчас серьезные проблемы с противодействием российским реактивным беспилотникам типа "Шахед". Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Украина фактически утратила инициативу в сфере применения реактивных дронов, в то время как Россия продолжает наращивать их производство.

По словам военного, украинские беспилотники также атакуют цели на территории РФ, однако российская противовоздушная оборона сбивает часть из них. В то же время с реактивными "Шахедами" ситуация значительно сложнее.

"Мы даже не знаем, что с ними делать. То есть ни дронов, ни противодействия", - написал Жорин в своём Telegram-канале.

Военный отметил, что украинская ПВО пока уничтожает лишь небольшую часть реактивных "Шахедов". По его мнению, Украине необходимо одновременно развивать эффективные средства противодействия таким БПЛА и собственное производство реактивных беспилотников.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил об атаке РФ на Сумы управляемыми авиабомбами. Он отметил, что удары КАБами по городу привели к повреждению многоэтажек.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о почти непрерывной воздушной тревоге и ударах по гражданской инфраструктуре в области. Он подчеркнул, что область почти сутки подвергалась атакам дронов и больше всего пострадали складские помещения.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке на Днепр, в результате которой после удара возник пожар. Он уточнил, что атака по торговому центру привела к ранениям людей и повреждению фасада.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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