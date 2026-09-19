Зимняя поддержка 19 400 гривен: кому выплатят деньги, а кому - откажут

Деньги начислят на одно домохозяйство независимо от количества жильцов, а потратить их можно по собственному усмотрению.

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Зимняя поддержка - как подать заявление на 19 400 гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Кто имеет право на выплату 19 400 гривен

Куда подавать заявление и в какие сроки

Что делать, если в помощи отказали

Заявление на получение 19 400 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" украинцы должны подавать исключительно лично - никакого дистанционного оформления через посредников не предусмотрено. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в эфире Украинского радио, сообщает Правительственный портал.

Документы будут принимать офлайн через органы местного самоуправления, ЦПАУ, отделения Пенсионного фонда и другие уполномоченные органы. В зависимости от ситуации с безопасностью заявки могут собирать также в укрытиях, через ОСМД и иными доступными способами.

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Требование приходить за помощью собственной персоной в министерстве объясняют двумя причинами.

"Человек должен лично подать заявку. Во-первых, мы таким образом идентифицируем человека. Во-вторых, человек определяет канал, по которому будет осуществляться выплата", - отметил Денис Улютин.

Способ получения средств привязан к расстоянию общины от линии фронта. Жители территориальных общин в зоне 0-20 км получат деньги на банковский счет по IBAN или через АО "Укрпошта", а те, кто живет в 20-50 км, - на IBAN либо денежным переводом через международную платежную систему WESTERN UNION.

Для консультаций работает единый контакт-центр Пенсионного фонда 0 800 503 753 - по вопросам программы нужно выбрать "8".

Министр отдельно предостерег граждан не передавать посторонним лицам свои персональные или банковские данные.

Кому начислят деньги, а кому - откажут

Речь идет о единовременной денежной помощи на отопительный сезон 2026-2027 годов, введенной постановлением Кабмина № 1084 от 3 сентября. На "Зимнюю поддержку" из бюджета выделено около 8 миллиардов гривен, а финансируют программу также гуманитарные организации, в частности международные, сообщает УНИАН.

Перечень претендентов на помощь назвала руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрыжакова. Она относит к нему лиц с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, одиноких пенсионеров и нетрудоспособных, многодетные семьи, одиноких матерей и отцов, внутренне перемещенных лиц, получателей жилищных субсидий и льгот, приемные семьи и патронатных воспитателей.

Без денег останутся жители общин, не попавших в правительственный перечень прифронтовых уязвимых территорий - например, жителей Ивано-Франковской области.

Также выплату не назначат переселенцам, которые бесплатно живут в помещениях, владельцам которых государство уже компенсирует стоимость коммунальных услуг или топлива, и домохозяйствам, уже получившим аналогичную помощь от международных организаций на этот же сезон.

Еще одна причина для отказа не имеет ничего общего с льготной категорией - это обычное промедление.

"Есть крайний срок - заявления принимаются до 30 октября 2026 года. Если человек не успел подать заявление до этой даты, ему могут отказать в выплате", - подчеркнула юрист.

Потратить 19 400 гривен можно на дрова, уголь, пеллеты, теплую одежду, одеяла, повербанки или оплату счетов за отопление. Жесткой целевой привязки средств нет, поэтому направление расходов человек определяет самостоятельно.

Сумма назначается на одно домохозяйство независимо от количества жильцов, причем домохозяйством считается и один человек.

Что делать, если в помощи отказали

Минсоцполитики настаивает исключительно на офлайн-обращении, тогда как Дрыжакова среди каналов упоминает еще и веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Личное обращение возможно через ЦПАУ, сервисные центры ПФУ, местные советы и военные администрации.

Во время визита в государственный орган понадобятся документы, подтверждающие основание для выплаты: сведения о регистрации места жительства на прифронтовой территории или в зоне боевых действий и документ о принадлежности к льготной категории - к примеру, удостоверение лица с инвалидностью.

Если отказ произошел из-за нехватки документов, ошибку можно исправить, если донести нужные бумаги в орган, куда подавалось заявление. За разъяснениями юрист советует обращаться на горячую линию Минсоцполитики, а при наличии всех оснований - действовать жестче.

"Если же лицу отказали ошибочно, оно может обратиться в орган более высокого уровня, например, в Главное управление Пенсионного фонда. Последний вариант: если у лица были все основания для получения выплаты, а ему отказали, то это решение можно обжаловать в административном суде", - добавила эксперт.

Маломобильным людям и тем, кому трудно самостоятельно добраться до учреждений, будут помогать социальные службы и органы местного самоуправления.

Отдельно Дрыжакова обратила внимание на суммы до 21 000 гривен, которые иногда фигурируют в СМИ: это другие программы. В частности, УВКБ ООН выплачивало по 21 000 грн на домохозяйство для покупки твердого топлива, а предел до 21 000 грн также применяли в рамках монетизации твердого топлива и субсидий для отдельных прифронтовых областей - Сумской, Черниговской, Харьковской.

Ситуация в экономике Украины - новости

Как писал Главред, у Украины значительный дефицит средств в государственном бюджете. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина работает над поиском путей покрытия дефицита.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий охарактеризовал состояние государственных финансов как близкое к критическому из-за задержек с международной помощью. Премьер прогнозирует риск масштабного сокращения расходов в случае продолжения пауз в финансировании.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил об изменениях в проекте госбюджета на 2027 год, касающихся социальных стандартов и минимальной зарплаты. Минимальная зарплата в проекте установлена на уровне 9 546 грн, а с 1 января 2027 года предусмотрено повышение прожиточного минимума до 3 559 грн.

Что будет с выплатой пенсий - мнение эксперта

Дефицит бюджетных средств не должен существенно повлиять на осуществление социальных выплат, в том числе пенсий. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.live.

По его словам, возможные задержки не превысят трех-пяти дней.

Аналитик отметил, что государство в любой момент может прибегнуть к денежной эмиссии с целью осуществления выплат, но это стимулирует инфляцию и девальвацию национальной валюты.

"Я пока не вижу рисков приостановки или заморозки социальных выплат. Напечатать деньги для экономики будет менее вредно, чем не выплатить социальные трансферты", - убежден Кущ.

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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