Украинцам выплатят по 1000 гривен: как получить и на что можно потратить средства

Марина Фурман
4 ноября 2025, 10:08
Зимой 2025-2026 года украинцы получат от правительства 1000 гривен. Главред расскажет, как оформить выплаты и на что можно потратить.
Украинцам выплатят по 1000 гривен: как получить и на что можно потратить средства
Подать заявку на получение помощи можно будет с 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Вы узнаете:

  • Кто сможет получить финансовую помощь в рамках программы "Зимняя поддержка"
  • Когда и как можно подать заявку на получение 1 000 грн
  • Кто имеет право на выплату 6 500 грн помощи

В декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент ТСН.

Кто может получить 1 000 грн "Зимней поддержки"

По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние.

Родители могут оформить выплаты на детей.

Когда можно подать заявку на получение финансовой помощи и на что можно тратить деньги

Министр Улютин сообщил, что подать заявку на получение выплат в рамках программы "Зимняя поддержка" можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

"Как и в прошлом году, это, в частности, будет тысяча гривен. Мы ожидаем ориентировочно на 10 миллионов заявлений. Также дополнительно будут выплаты по 6 500 грн для уязвимых слоев населения", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что в госбюджете на социальные выплаты предусмотрено 14 млрд грн.

Потратить эти деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, книги, транспорт, другие товары и услуги украинского производства или задонатить на поддержку Сил обороны.

Как получить тысячу гривен по программе "Зимней поддержки"

Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет через "Дію", а для людей без доступа к онлайн-сервисам - через банки или "Укрпочту". Все, что нужно, - дождаться визита почтальона или прийти в отделение в день получения пенсии.

Дети также смогут получить тысячу гривен, однако заявку должны оформить родители.

Кто получит 6 500 грн помощи от государства

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сказал, кто может получить единовременную денежную помощь в размере 6 500 грн. В частности, это:

  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДДСТ в том числе дети с инвалидностью;
  • люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
  • дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Министр сообщил, что средства будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на "Дія.Карту".

Их можно будет использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления. Потратить деньги можно будет на одежду, обувь, лекарства или витамины.

"Зимняя поддержка" - что известно

Напомним, в прошлом году, с 1 декабря в Украине заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату 1000 грн каждому гражданину. Украинцы получали средства на виртуальную карту через приложение "Дія", "Укрпочту" или банки-партнеры.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения.

Зеленский анонсировал, что сохранится прямая денежная помощь украинцам, а также будет отдельная программа для наиболее уязвимых категорий населения.

Кроме этого, президент заверил, что правительство сохранит фиксированные тарифы для населения на период зимы.

Также Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках этой программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

О персоне: Денис Улютин

Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) - украинский государственный служащий. С 2025 года - Министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем Министра финансов Украины, пишет Википедия.

Начинал свой карьерный путь с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины.

С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины.

С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины.

С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

