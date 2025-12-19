Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

Виталий Кирсанов
19 декабря 2025, 17:57
847
Газета FT пишет, что решение ЕС предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро стало "недвусмысленным сигналом Москве".
Заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на два года
Заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на два года / Коллаж: Главред, фото: flickr, Estonian Presidency, European Council

Что написано в материале Financial Times:

  • Заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на два года
  • Российские активы будут заморожены на постоянной основе, а не продлеваются каждые 6 месяцев

Решение Европейского Союза предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, которое в Берлине назвали "недвусмысленным сигналом Москве", продемонстрировало разногласия внутри ЕС и рост сопротивления дальнейшей поддержке Киева.

Газета Financial Times пишет, что решение Евросоюза предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро стало "недвусмысленным сигналом Москве". Так его охарактеризовал канцлер Германии Фридрих Мерц.

видео дня

Речь идет о кредите, который планируют привлечь через совместные заимствования ЕС. Этот заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на ближайшие два года и позволит разблокировать новый пакет помощи от Международного валютного фонда. Средства пойдут на поддержку обороноспособности Украины, закупку вооружения за рубежом и, что самое важное, позволит расширить собственное внутреннее производство оружия.

Это решение демонстрирует готовность Европы и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Отсутствие договоренности о финансировании стало бы серьезным свидетельством слабости ЕС в момент, когда от него ожидают решительности.

Однако сам процесс принятия решения выглядел далеким от "недвусмысленности". После более 16 часов переговоров и недель дискуссий относительно формы поддержки европейские лидеры отказались от плана использовать замороженные активы российского центрального банка для привлечения так называемого "репарационного кредита". Эту схему признали слишком противоречивой и сложной. Против нее выступила Бельгия, где сосредоточено большинство активов, из-за юридических рисков в случае возможных действий со стороны Москвы по возврату средств.

Эта схема также была сорвана из-за вялой поддержки со стороны Италии и Франции и нежелания меньших стран видеть, как Бельгия испытывает давление со стороны Германии, которая была главным сторонником этой схемы. Такой результат стал ударом для Мерца, который активно продвигал идею "репарационного кредита" и ранее выступал против совместных заимствований ЕС. Однако ему пришлось согласиться именно на этот вариант.

Это также стало досадным решением и для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая месяцами прилагала усилия, чтобы реализовать механизм использования замороженных активов, утверждая, что альтернативы нет. Однако альтернатива появилась в последний момент.

Мерц и фон дер Ляйен будут утверждать, что новая схема займов сохраняет контроль ЕС над российскими активами. Теперь они заморожены на постоянной основе, а не продлеваются каждые шесть месяцев. При этом возврат кредита Украиной должен состояться только после выплаты Россией ей репараций.

В то же время именно эти замороженные активы давали ЕС реальный рычаг влияния на Москву в момент, когда переговоры об окончании войны в Украине вступили в критическую фазу. Когда пришло время их практического использования, Евросоюз отступил.

Европейские лидеры смогли договориться о новых совместных заимствованиях для помощи Украине только после того, как Венгрия, Словакия и Чехия получили исключения, что показало о росте скептически настроенных групп стран к помощи Киеву. Это может подбодрить Москву, даже несмотря на то, что европейская солидарность с Украиной в других сферах остается значительной.

Общий долг планируют привлекать за счет бюджетного резерва ЕС, что фактически продолжает предыдущие схемы совместного финансирования помощи Украине. Новаторство подхода в том, что к заимствованиям приобщается не весь Евросоюз, а группа государств, готовых действовать вместе.

Замороженные активы РФ - последние новости

19 декабря стало известно, что Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что самое позднее Украина получит деньги во второй половине января.

Как писал Главред, 18 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что сейчас еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса.

По данным Politico, главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а администрация президента США Дональда Трампа.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к интенсивным переговорам, направленным на поиск решения по финансовой поддержке Украины. Речь идет о намерении согласовать выделение около 90 миллиардов евро на нужды Украины в течение следующих двух лет. Об этом она сообщила накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

Другие новости:

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине экономика макрофинансовая помощь санкции Евросоюза Фридрих Мерц экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:23Украина
За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критические

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критические

18:48Украина
Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

18:07Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

Последние новости

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

Реклама
18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

17:57

ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

17:55

"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

17:53

Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

17:49

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

17:27

Как долго следует держать планку в 20, 40 и 60 лет: названы конкретные временные нормы

17:24

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие более 30 лет

16:51

Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой

16:49

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

16:29

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

16:11

Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

Реклама
16:11

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

15:15

Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

15:10

Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

15:02

НБУ и банковская система не могли не быть частью схем Миндича, - IBTimes

14:41

Государственная энергокомпания "УРМ" займется наркотиками, медицинской практикой, изготовлением косметики - новый устав

14:21

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

14:21

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджетВидео

14:04

Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

13:59

Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

13:45

Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

13:20

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:16

Франция отказалась проводить детское Евровидение после победы: в чем причина

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символВидео

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

Реклама
12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять