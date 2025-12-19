ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

Газета FT пишет, что решение ЕС предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро стало "недвусмысленным сигналом Москве".

Заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на два года / Коллаж: Главред, фото: flickr, Estonian Presidency, European Council

Что написано в материале Financial Times:

Заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на два года

Российские активы будут заморожены на постоянной основе, а не продлеваются каждые 6 месяцев

Решение Европейского Союза предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, которое в Берлине назвали "недвусмысленным сигналом Москве", продемонстрировало разногласия внутри ЕС и рост сопротивления дальнейшей поддержке Киева.

Газета Financial Times пишет, что решение Евросоюза предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро стало "недвусмысленным сигналом Москве". Так его охарактеризовал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Речь идет о кредите, который планируют привлечь через совместные заимствования ЕС. Этот заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на ближайшие два года и позволит разблокировать новый пакет помощи от Международного валютного фонда. Средства пойдут на поддержку обороноспособности Украины, закупку вооружения за рубежом и, что самое важное, позволит расширить собственное внутреннее производство оружия.

Это решение демонстрирует готовность Европы и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Отсутствие договоренности о финансировании стало бы серьезным свидетельством слабости ЕС в момент, когда от него ожидают решительности.

Однако сам процесс принятия решения выглядел далеким от "недвусмысленности". После более 16 часов переговоров и недель дискуссий относительно формы поддержки европейские лидеры отказались от плана использовать замороженные активы российского центрального банка для привлечения так называемого "репарационного кредита". Эту схему признали слишком противоречивой и сложной. Против нее выступила Бельгия, где сосредоточено большинство активов, из-за юридических рисков в случае возможных действий со стороны Москвы по возврату средств.

Эта схема также была сорвана из-за вялой поддержки со стороны Италии и Франции и нежелания меньших стран видеть, как Бельгия испытывает давление со стороны Германии, которая была главным сторонником этой схемы. Такой результат стал ударом для Мерца, который активно продвигал идею "репарационного кредита" и ранее выступал против совместных заимствований ЕС. Однако ему пришлось согласиться именно на этот вариант.

Это также стало досадным решением и для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая месяцами прилагала усилия, чтобы реализовать механизм использования замороженных активов, утверждая, что альтернативы нет. Однако альтернатива появилась в последний момент.

Мерц и фон дер Ляйен будут утверждать, что новая схема займов сохраняет контроль ЕС над российскими активами. Теперь они заморожены на постоянной основе, а не продлеваются каждые шесть месяцев. При этом возврат кредита Украиной должен состояться только после выплаты Россией ей репараций.

В то же время именно эти замороженные активы давали ЕС реальный рычаг влияния на Москву в момент, когда переговоры об окончании войны в Украине вступили в критическую фазу. Когда пришло время их практического использования, Евросоюз отступил.

Европейские лидеры смогли договориться о новых совместных заимствованиях для помощи Украине только после того, как Венгрия, Словакия и Чехия получили исключения, что показало о росте скептически настроенных групп стран к помощи Киеву. Это может подбодрить Москву, даже несмотря на то, что европейская солидарность с Украиной в других сферах остается значительной.

Общий долг планируют привлекать за счет бюджетного резерва ЕС, что фактически продолжает предыдущие схемы совместного финансирования помощи Украине. Новаторство подхода в том, что к заимствованиям приобщается не весь Евросоюз, а группа государств, готовых действовать вместе.

19 декабря стало известно, что Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что самое позднее Украина получит деньги во второй половине января.

Как писал Главред, 18 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что сейчас еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса.

По данным Politico, главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а администрация президента США Дональда Трампа.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к интенсивным переговорам, направленным на поиск решения по финансовой поддержке Украины. Речь идет о намерении согласовать выделение около 90 миллиардов евро на нужды Украины в течение следующих двух лет. Об этом она сообщила накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

