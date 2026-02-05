На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

Генштаб ВСУ фиксирует уменьшение количества вражеских штурмов после блокировки "Старлинков".

https://glavred.info/war/na-fronte-vnezapno-snizilas-aktivnost-rf-v-chem-prichina-10738403.html Ссылка скопирована

На фронте снизилась активность россиян / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

РФ уменьшила активность оккупантов на фронте

На Краматорском направлении не было зафиксировано атак

Российские оккупанты уменьшили количество штурмов на фронте. Это произошло после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета "Старлинк". Об этом сообщают источники Радио Свобода в Генштабе ВСУ.

На некоторых участках фронта штурмы вообще прекратились.

видео дня

В Генштабе ВСУ официально заявили о том, что по состоянию на 22:00 было 140 боевых столкновений на фронте с начала суток. Враг вообще не проводил атаки на Краматорском направлении.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что внесенные в "белый список" терминалы спутникового интернета Starlink работают, а те, что находятся в пользовании российских военных, заблокированы.

"Гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП. Для юрлиц уже в скором времени будет доступна соответствующая услуга на портале Дія", - отметил он.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что таким преимуществом можно воспользоваться для планирования определенных мероприятий. Он считает это "наиболее болезненным периодом для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти 2 года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", - отметил он.

Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Командир Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили в чате на Главреде рассказал, когда может закончиться война.

Он убежден, что это зависит от интенсивности поставок вооружения Украине, но от США не стоит ждать интенсивных поставок.

"Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны. А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну", - сказал Мамулашвили.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о сроках окончания войны, ведь сейчас нет целостной картины по помощи Украине.

"Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - добавил он.

Ограничения в отношении Starlink в Украине и верификация владельцев - последние новости

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

1 февраля глава SpaceX Илон Маск заявил, что меры компании по прекращению несанкционированного использования системы Starlink Россией уже дали заметный результат.

Накануне стало известно, что SpaceX начала ограничивать возможности применения терминалов Starlink российской стороной для ударов беспилотниками по Украине по просьбе Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

Вас может заинтересовать:

Что такое Starlink? Starlink - это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия. В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На данный момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек. С 2022 года Starlink применяют Вооруженные Силы Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред