Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

Ангелина Подвысоцкая
5 февраля 2026, 23:44
100
Генштаб ВСУ фиксирует уменьшение количества вражеских штурмов после блокировки "Старлинков".
ВСУ, Фронт, Война
На фронте снизилась активность россиян / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • РФ уменьшила активность оккупантов на фронте
  • На Краматорском направлении не было зафиксировано атак

Российские оккупанты уменьшили количество штурмов на фронте. Это произошло после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета "Старлинк". Об этом сообщают источники Радио Свобода в Генштабе ВСУ.

На некоторых участках фронта штурмы вообще прекратились.

видео дня

В Генштабе ВСУ официально заявили о том, что по состоянию на 22:00 было 140 боевых столкновений на фронте с начала суток. Враг вообще не проводил атаки на Краматорском направлении.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что внесенные в "белый список" терминалы спутникового интернета Starlink работают, а те, что находятся в пользовании российских военных, заблокированы.

"Гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП. Для юрлиц уже в скором времени будет доступна соответствующая услуга на портале Дія", - отметил он.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что таким преимуществом можно воспользоваться для планирования определенных мероприятий. Он считает это "наиболее болезненным периодом для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти 2 года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", - отметил он.

Starlink
Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Командир Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили в чате на Главреде рассказал, когда может закончиться война.

Он убежден, что это зависит от интенсивности поставок вооружения Украине, но от США не стоит ждать интенсивных поставок.

"Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны. А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну", - сказал Мамулашвили.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о сроках окончания войны, ведь сейчас нет целостной картины по помощи Украине.

"Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - добавил он.

Ограничения в отношении Starlink в Украине и верификация владельцев - последние новости

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

1 февраля глава SpaceX Илон Маск заявил, что меры компании по прекращению несанкционированного использования системы Starlink Россией уже дали заметный результат.

Накануне стало известно, что SpaceX начала ограничивать возможности применения терминалов Starlink российской стороной для ударов беспилотниками по Украине по просьбе Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

Вас может заинтересовать:

Что такое Starlink?

Starlink - это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия.

В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На данный момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек.

С 2022 года Starlink применяют Вооруженные Силы Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Starlink
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

01:15Фронт
Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дронов

Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дронов

00:22Война
На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

23:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Последние новости

01:15

Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

00:22

Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дроновВидео

05 февраля, четверг
23:44

На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

23:26

В некоторых районах Киева света станет больше: энергетики меняют графики

22:45

Рассада не будет расти: какую землю категорически нельзя использоватьВидео

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
21:29

Света станет больше - новые графики отключений в Запорожской области 6 февраля

21:18

Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраляФото

21:07

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

20:58

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшимВидео

Реклама
20:53

Звезда "Индианы Джонса" и "Звездных войн" заговорил о конце карьеры

20:53

Свет будут отключать почти весь день: новые графики в Черкасской области на 6 февраля

20:43

Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США

20:13

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

20:07

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

19:58

Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

19:41

Какие коты не требуют от владельцев много внимания: топ-5 породВидео

19:40

Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

19:38

Погода готовит резкий кульбит: какие природные капризы ждут Днепр на выходных

19:12

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ - Кличко назвал условие и срокиВидео

19:10

Украина показала всему миру, что с ядерной доктриной РФ можно сделать на самом делемнение

Реклама
18:54

Красавчик Спартак и негодяй-репортер: топ-5 фильмов с Кирком Дугласом

18:41

Где в Украине смотреть Зимние игры-2026: полный список каналов и сервисов

18:35

Называлcя именем организатора "красного террора" 80 лет - что это за город Украины

18:22

"Живут в памяти годы": названы самые недооцененные фильмы XXI века

18:06

Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

18:05

"Последнее слово": Khayat сделал прогноз на финал Нацотбора-2026

17:55

Польша передаст Украине стратегически важные самолеты - Туск

17:36

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

17:29

Сыр будет храниться в два раза дольше, если завернуть его в один предмет

17:15

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки за столом за 49 с

17:00

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

16:30

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

16:27

"Плюс" уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

16:22

Признание Донбасса российским: Туск сделал важное заявление

16:21

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

16:18

Прикрываясь антикоррупцией, нардеп Железняк незаконно обогащается, скрывает связи с Россией и осуществляет махинации с партийными средствами, — СМИ

15:58

Переговоры в Абу-Даби завершились: Буданов оценил итоги встречи

15:58

США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

15:23

Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домойФото

Реклама
15:03

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнахВидео

14:52

Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

14:50

Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

14:31

"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

14:08

На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

14:04

Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

14:00

Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

13:56

Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

13:52

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять