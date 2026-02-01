Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

В Украине готовятся к отключению части терминалов Starlink, предупредили в Минобороны.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-predupredili-ob-otklyuchenii-starlink-v-ukraine-detali-novovvedeniya-10737101.html Ссылка скопирована

В Украине будут отключать Starlink — кого коснутся изменения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Минобороны раскрыли шаги по противодействию российским дронам с терминалами Starlink

Неавторизованные пользователи будут отключены от системы

Инструкции для авторизации пользователей будут разъяснены позже

Часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, Украина вместе со Starlink уже реализовали первые меры, которые оперативно показали эффективность в противодействии использованию российских дронов. Следующим этапом станет введение механизма, который позволит работать на территории страны исключительно авторизованным терминалам.

видео дня

"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", - сообщил он.

Михаил Федоров отметил, что процедура регистрации будет максимально простой, быстрой и удобной для пользователей, а подробные разъяснения обещают обнародовать в ближайшее время.

Он также поблагодарил Starlink и компанию SpaceX за сотрудничество и активную позицию в поддержке Украины.

Удары по Украине дронами из Statlink - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля глава SpaceX Илон Маск заявил, что меры компании по прекращению несанкционированного использования системы Starlink Россией уже дали заметный результат.

SpaceX начала ограничивать возможности применения терминалов Starlink российской стороной для ударов беспилотниками по Украине по просьбе Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим вопросам Сергей Бескрестов.

До этого он отмечал, что российская армия впервые смогла успешно использовать дроны-камикадзе типа "Шахед", оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого.

Другие новости:

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред