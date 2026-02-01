РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Россия не намерена прекращать обстрелы Украины и на этот раз выбрала новые объекты для нанесения ударов.

У украинцев есть время на подготовку к возможным последствиям новой атаки России / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное:

Россия начала подготовку к новому массированному удару по Украине

Враг будет целиться не только по энергообъектам

Возобновление атак ожидается с 3 февраля

Сегодня, 1 февраля, истекает срок объявленного страной-агрессором Россией энергетического перемирия с Украиной. Однако возобновлять обстрелы энергообъектов нашего государства враг планирует не сразу.

Об этом сообщили мониторы в Telegram-канале. По их данным, появилась информация о новых массированных ракетно-дроновых ударах по отдельным объектам Украины.

Куда, скорее всего, будет бить враг

Мониторы отмечают, что россияне планируют обстреливать не только объекты энергетики, но и газодобывающей отрасли, а также нефтеперерабатывающие предприятия Украины.

Возобновление атак ожидается со следующей недели, а именно со вторника, 3 февраля. Поэтому у украинцев еще есть время на подготовку к новым обстрелам.

Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Какие города Украины может атаковать Россия в ближайшие дни - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, Россия готовится к новому массированному удару и проводит разведывательную работу над Киевом и областью.

При этом он отметил, что российские дроны активно летали не только над Киевом, но и над западными регионами, в том числе над городом Львов. Поэтому именно столица и запад Украины могут стать приоритетными целями во время очередной атаки РФ.

Российские обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации Владимира Зеленского, только за январь Россия выпустила по Украине более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска днем 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. Там пострадали по меньшей мере два человека.

Накануне сообщалось, что в ночь на 1 февраля Россия атаковала Украину дронами. Под удар попал жилой дом в Днепре, погибли два человека.

О персоне: Денис Попович Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

