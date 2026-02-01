Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФ

В результате попадания произошло разрушение, есть двое погибших.

https://glavred.info/ukraine/vrag-atakoval-dronom-dnepr-est-zhertvy-detali-smertelnoy-ataki-rf-10737020.html Ссылка скопирована

Что известно о ночной атаке на Днепр / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Что сообщил Ганжа:

Россияне атаковали Днепр

Ночью враг разрушил частный дом в городе

В результате атаки есть погибшие

В ночь на 1 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Около 02:18 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении вражеского беспилотника в направлении Днепра с юго-востока.

Через некоторое время в городе прогремел взрыв. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил атаку на город. По его данным, в результате удара есть жертвы.

видео дня

Что известно о последствиях атаки на Днепр

Вражеский дрон попал по Днепру. В результате удара возник пожар, разрушен частный дом, еще два - повреждены. Кроме этого, поврежден легковой автомобиль.

Хуже всего - погибли два человека. Этой ночью россияне убили женщину и мужчину.

Кроме того, по информации главы ОВА, вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район, в результате чего разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобили. Пострадали также газопровод и линия электропередач.

Россия готовит атаку по нескольким городам Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, Россия готовится к новому массированному удару и проводит разведывательную работу над Киевом и областью.

По его словам, российские дроны активно летали не только над Киевом, но и над западными регионами. Поэтому именно они и могут стать главными направлениями новой российской атаки.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 29 января российские оккупационные войска нанесли удар Шахедами по Кривому Рогу. В результате атаки ранены два человека, пожилая женщина - погибла.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Ранее российские оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Белогородке Киевской области. В результате атаки погибли два человека и едва не погибла 4-летняя девочка.

Накануне, в ночь на 28 января, российские войска осуществили очередную атаку на столицу. В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торцевую часть жилого 17-этажного дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред