Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФ

Что сообщил Ганжа:
- Россияне атаковали Днепр
- Ночью враг разрушил частный дом в городе
- В результате атаки есть погибшие
В ночь на 1 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Около 02:18 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении вражеского беспилотника в направлении Днепра с юго-востока.
Через некоторое время в городе прогремел взрыв. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил атаку на город. По его данным, в результате удара есть жертвы.
Что известно о последствиях атаки на Днепр
Вражеский дрон попал по Днепру. В результате удара возник пожар, разрушен частный дом, еще два - повреждены. Кроме этого, поврежден легковой автомобиль.
Хуже всего - погибли два человека. Этой ночью россияне убили женщину и мужчину.
Кроме того, по информации главы ОВА, вечером и ночью российские войска обстреливали Никопольский район, в результате чего разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобили. Пострадали также газопровод и линия электропередач.
Россия готовит атаку по нескольким городам Украины - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, Россия готовится к новому массированному удару и проводит разведывательную работу над Киевом и областью.
По его словам, российские дроны активно летали не только над Киевом, но и над западными регионами. Поэтому именно они и могут стать главными направлениями новой российской атаки.
Российские удары по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 29 января российские оккупационные войска нанесли удар Шахедами по Кривому Рогу. В результате атаки ранены два человека, пожилая женщина - погибла.
Ранее российские оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Белогородке Киевской области. В результате атаки погибли два человека и едва не погибла 4-летняя девочка.
Накануне, в ночь на 28 января, российские войска осуществили очередную атаку на столицу. В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торцевую часть жилого 17-этажного дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
