"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и область

- Армия РФ атаковала Киев и Киевскую область
- Зафиксированы "прилеты" в жилые дома
- На Киевщине привела к гибели двух человек
В ночь на 28 января российские войска совершили очередную атаку на столицу и Киевскую область. О последствиях рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торец жилой 17-этажки произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены рядом припаркованные автомобили.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и службы.
На Киевщине в результате российского обстрела погибли два человека, еще четверо - пострадали.
В Белогородской общине Бучанского района в результате вражеской атаки БпЛА "Герань-2" возник пожар в квартире жилой 7-этажки. Пострадали 4 человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г.р.) получили острую реакцию на стресс, мужчина отравился продуктами горения.
К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.
Пожар ликвидирован.
Атака РФ на Украину 28 января - что известно
Как писал Главред, в ночь на 28 января российская оккупационная армия ударила по ряду городов Украины дронами и ракетами.
В Запорожье загорелся жилой дом, повреждены более 100 квартир. В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине. В Киеве ночью работали силы ПВО. По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар.
В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. Травмированы три человека.
Отметим, сегодня в Одессе – День траура по погибшим во время российской атаки в ночь на 27 января.
РФ готовит массированный удар: что известно
По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине.
Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели.
Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.
Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.
