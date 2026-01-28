Укр
"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и область

Анна Ярославская
28 января 2026, 09:34
Два человека погибли в Киевской области после российского удара.
Атака на Киев и область
Атака на Киев и область - в ГосЧС рассказали о последствиях / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Армия РФ атаковала Киев и Киевскую область
  • Зафиксированы "прилеты" в жилые дома
  • На Киевщине привела к гибели двух человек

В ночь на 28 января российские войска совершили очередную атаку на столицу и Киевскую область. О последствиях рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торец жилой 17-этажки произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены рядом припаркованные автомобили.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и службы.

На Киевщине в результате российского обстрела погибли два человека, еще четверо - пострадали.

В Белогородской общине Бучанского района в результате вражеской атаки БпЛА "Герань-2" возник пожар в квартире жилой 7-этажки. Пострадали 4 человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г.р.) получили острую реакцию на стресс, мужчина отравился продуктами горения.

К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

Пожар ликвидирован.

  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026
    Последствия атаки на Киев и область 28 января 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атака РФ на Украину 28 января - что известно

Как писал Главред, в ночь на 28 января российская оккупационная армия ударила по ряду городов Украины дронами и ракетами.

В Запорожье загорелся жилой дом, повреждены более 100 квартир. В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине. В Киеве ночью работали силы ПВО. По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар.

В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. Травмированы три человека.

Отметим, сегодня в Одессе – День траура по погибшим во время российской атаки в ночь на 27 января.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что известно / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар: что известно

По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине.

Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели.

Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.

Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.

