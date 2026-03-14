Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известно

В результате ночной массированной атаки есть погибшие и раненые.

Россия атаковала пригородный поезд в Харьковской области

В ночь на 14 марта Россия атаковала дронами и ракетами столицу и Киевскую область, Запорожскую, Сумскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и другие регионы. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям погибших в Киевской области", — написал министр.

Помимо гражданской инфраструктуры, армия РФ целенаправленно атаковала объекты железной дороги. Российский беспилотник попал в пригородный поезд в Харьковской области.

"Пассажиры не пострадали. Машинист и помощник машиниста получили осколочные ранения — медики оказали им необходимую помощь на месте", — рассказал Кулеба.

Также был поврежден тепловоз, который использовался для движения из-за обесточивания контактной сети. Как отметил Кулеба, накануне ночью враг нанес удар дроном по территории станции в Криворожском районе.

"Поврежден локомотив. Локомотивная бригада была своевременно эвакуирована — пострадавших нет. Несмотря на удары, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда "Укрзализныци" продолжают движение", — добавил он.

