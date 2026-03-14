Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФ

Руслана Заклинская
14 марта 2026, 10:21обновлено 14 марта, 11:15
Президент призвал Европу немедленно приступить к производству ракет для ПВО.
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Для комбинированного удара по Украине РФ использовала около 430 дронов и 68 ракет
  • Основной целью была энергетическая инфраструктура Киевской области
  • Погибли 4 человека, много раненых

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив сотни дронов и десятки ракет. Главной целью агрессора стала энергетическая инфраструктура Киевского региона. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в настоящее время в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены все соответствующие службы.

видео дня

"Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но, к сожалению, есть также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. На данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", - подчеркнул Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Президент рассказал, что за ночь враг применил около 430 дронов и 68 ракет, среди которых 13 были баллистическими. Украинская система ПВО сбила 58 ракет. Зеленский подчеркнул, что ежедневная потребность в системах противовоздушной обороны и ракетах для них является критической, а договоренности об их поставках и увеличении производства должны выполняться как можно быстрее.

"Наши договоренности об увеличении производства ракет ПВО - это критическое направление, и на этом направлении нужно сосредоточить 100 процентов внимания. Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно осознанно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно", - заявил он.

  • Наслідки масованої атаки на Київщину 14 березня
    Наслідки масованої атаки на Київщину 14 березня Фото: ДСНС
Зеленский добавил, что Украина и европейские партнеры должны совместно развивать производство ракет для ПВО, особенно противоракетных. По его словам, нужно производить и все другие необходимые системы, которые "позволят реально защищать жизни, что бы ни происходило в любой другой части мира".

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 14 марта - что известно

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет. Также сообщалось о взлете МиГ-31К с "Кинжалами".

Под удары попали Киевская, Запорожская и Сумская области. В Киевской области ранены 15 человек, трое в тяжелом состоянии, двое оперируются, погибли 4 человека. Основной целью атак были Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке.

Враг применил почти 500 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Кроме того, в Харьковской области российский дрон поразил пригородный поезд. Машинист и его помощник получили ранения, тепловоз поврежден.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Владимир Зеленский Киевская область война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:54Фронт
На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФ

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФ

10:21Украина
Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбить

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбить

09:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Гороскоп Таро на сегодня 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Гороскоп Таро на сегодня 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Последние новости

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

10:00

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

09:50

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
09:31

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

09:29

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

08:56

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

08:52

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Реклама
08:42

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

08:22

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

08:21

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

08:10

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

07:59

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:26

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - деталиФото

05:55

Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

05:30

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

05:14

Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

04:41

Настоящая "экзотика" СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

Реклама
04:17

Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

20:35

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

20:30

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

20:14

Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухнеВидео

Реклама
19:49

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

19:33

Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

19:33

"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

19:10

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

19:10

Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причинумнение

18:48

С дедушкой: Мозговая поделилась трогательным фото дочери

18:47

Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

18:45

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

18:42

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

18:14

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять