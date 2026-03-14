На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФ

Президент призвал Европу немедленно приступить к производству ракет для ПВО.

Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

Для комбинированного удара по Украине РФ использовала около 430 дронов и 68 ракет

Основной целью была энергетическая инфраструктура Киевской области

Погибли 4 человека, много раненых

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив сотни дронов и десятки ракет. Главной целью агрессора стала энергетическая инфраструктура Киевского региона. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в настоящее время в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены все соответствующие службы.

"Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но, к сожалению, есть также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. На данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что за ночь враг применил около 430 дронов и 68 ракет, среди которых 13 были баллистическими. Украинская система ПВО сбила 58 ракет. Зеленский подчеркнул, что ежедневная потребность в системах противовоздушной обороны и ракетах для них является критической, а договоренности об их поставках и увеличении производства должны выполняться как можно быстрее.

"Наши договоренности об увеличении производства ракет ПВО - это критическое направление, и на этом направлении нужно сосредоточить 100 процентов внимания. Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно осознанно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украина и европейские партнеры должны совместно развивать производство ракет для ПВО, особенно противоракетных. По его словам, нужно производить и все другие необходимые системы, которые "позволят реально защищать жизни, что бы ни происходило в любой другой части мира".

Какими ракетами РФ обстреливает Украину

Атака РФ на Украину 14 марта - что известно

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет. Также сообщалось о взлете МиГ-31К с "Кинжалами".

Под удары попали Киевская, Запорожская и Сумская области. В Киевской области ранены 15 человек, трое в тяжелом состоянии, двое оперируются, погибли 4 человека. Основной целью атак были Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке.

Враг применил почти 500 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Кроме того, в Харьковской области российский дрон поразил пригородный поезд. Машинист и его помощник получили ранения, тепловоз поврежден.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

