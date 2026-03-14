В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

Киев частично остался без света: введены экстренные отключения

Кратко:

Основной целью массированной атаки РФ стала энергетическая инфраструктура

Плановые графики отключений сейчас не действуют

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию

В субботу, 14 марта, в Киеве применены экстренные отключения света. Графики отключения света не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.

Как уточняют мониторинговые паблики, основной целью сегодняшней массированной атаки России по Украине была энергетическая инфраструктура Киевщины.

Под ударом была Трипольская ТЭС под Киевом и подстанция в Наливайковке, соединяющая Киев с Ровенской АЭС. Враг применил примерно 60-70 ракет разных типов и около 300 БпЛА.

Ракетный удар по Украине 14 марта / Фото: ППО Радар

