В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

Кратко:
- Основной целью массированной атаки РФ стала энергетическая инфраструктура
- Плановые графики отключений сейчас не действуют
- Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию
В субботу, 14 марта, в Киеве применены экстренные отключения света. Графики отключения света не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК.
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.
Как уточняют мониторинговые паблики, основной целью сегодняшней массированной атаки России по Украине была энергетическая инфраструктура Киевщины.
Под ударом была Трипольская ТЭС под Киевом и подстанция в Наливайковке, соединяющая Киев с Ровенской АЭС. Враг применил примерно 60-70 ракет разных типов и около 300 БпЛА.
Новость дополняется...
