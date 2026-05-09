Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Один из основных продуктов "борщевого набора" за неделю подорожал на 75%.

https://glavred.info/economics/zapasy-zakanchivayutsya-v-ukraine-pochti-vdvoe-vyrosli-ceny-na-populyarnyy-ovoshch-10763435.html Ссылка скопирована

Цены на капусту взлетели на 75% / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

Прошлогодняя капуста подорожала из-за дефицита продукции

Цены выросли на 75% за неделю

Капуста все еще на 77% дешевле, чем в прошлом году

В Украине на этой неделе резко подорожала прошлогодняя белокочанная капуста. Причиной является сезонное сокращение предложения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным рынка, украинские производители сейчас предлагают белокочанную капусту прошлого урожая по ценам 8-15 грн/кг ($0,18-0,34/кг). Это в среднем на 75% дороже, чем неделей ранее.

видео дня

Участники рынка объясняют такую динамику фактическим дефицитом продукции. Большинство хозяйств уже завершили сезон продаж, а на рынке остались лишь ограниченные остаточные партии.

Фермеры отмечают, что из-за постепенного исчерпания запасов возможности для сдерживания цен уменьшаются, а спрос в этом сегменте остается довольно высоким. В то же время аналитики EastFruit не исключают дальнейшего подорожания из-за сокращения предложения на рынке.

В то же время эксперты отмечают, что даже несмотря на текущее подорожание, белокочанная капуста остается значительно дешевле, чем в прошлом году. На данный момент ее стоимость в среднем на 77% ниже, чем в начале мая прошлого года.

Какие продукты могут подешеветь в мае - мнение эксперта

В мае в Украине могут подешеветь отдельные продукты питания из-за увеличения предложения на рынке. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что появление украинских тепличных овощей уже способствует постепенному снижению цен.

По его словам, в течение мая эта тенденция будет только усиливаться, поскольку на рынке будет расти количество сезонной продукции. Больше всего, по прогнозам, могут подешеветь овощи и яйца.

В то же время существенных изменений в стоимости мяса не ожидается. Что касается молочной продукции, эксперт допускает временный рост цен, однако с началом лета прогнозируется постепенное удешевление этой категории товаров.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине за неделю изменились цены на овощи. Молодой картофель подешевел в среднем на 15% — со 100 до 85 грн/кг.

Также из-за избытка предложения и слабого спроса дешевеет тепличный огурец. Производители реализуют продукцию в пределах 30–60 грн/кг.

В то же время на рынке фиксируется подорожание прошлогодней моркови. Ее стоимость выросла до 9–16 грн/кг, что примерно на 22% больше, чем в конце предыдущей недели.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред