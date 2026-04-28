Какие продукты значительно подешевеют уже в мае: эксперт назвал список

Дарья Пшеничник
28 апреля 2026, 13:32
Погодные условия и сезонность уже начали способствовать снижению цен на часть овощей.
Что будет с ценами на продукты в мае

В мае на украинском продовольственном рынке сойдутся сразу несколько факторов — от геополитической напряженности до сезонного обновления ассортимента. Ключевым драйвером останется ситуация на Ближнем Востоке, которая продолжает влиять на стоимость энергоносителей и удобрений, а значит — и на себестоимость продукции.

В то же время погода наконец-то начала работать в пользу потребителей. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, сезонность уже дала первые результаты: на рынке стало больше украинских тепличных овощей, и это сразу отразилось на цене.

"На рынок вышло значительное количество украинских производителей, и цены на тепличные овощи уже существенно снизились. Тенденция будет продолжать снижаться, потому что в мае появятся овощи открытого грунта, что дополнительно потянет цены вниз", — отметил Марчук.

Самая сложная ситуация — с томатами. Ночные похолодания сдерживают их созревание, поэтому цены пока держатся выше прошлогодних. Однако эксперты ожидают, что с увеличением предложения стоимость постепенно снизится.

"Однако предложение будет постепенно увеличиваться, и благодаря этому потребители смогут платить меньше за эти продукты. Хотя, по сравнению с прошлым сезоном, они все еще остаются дороже", — объясняет Марчук.

После Пасхи рынок яиц уже отреагировал на увеличение предложения снижением цен. Потепление только усилит эту тенденцию. "В мае, надеемся, весна все-таки "вспомнит", что она весна, и наступит потепление. Соответственно, предложение яиц также будет расти, что позволит снизить их цену еще примерно на 7–10%", — прогнозирует Марчук.

На рынке мяса существенных изменений не ожидается. Возможны лишь кратковременные колебания в период майских праздников — в пределах 2–3%.

Молочная продукция, напротив, может временно подорожать. По оценкам экспертов, рост может достичь 5%, но это будет кратковременным — с началом сезона "большого молока" цены снова пойдут вниз. "Вероятный рост в пределах до 5%, однако с приближением сезона большого молока ожидается постепенное снижение цены", — уточнил Марчук.

Клубника уже демонстрирует снижение стоимости благодаря импорту и появлению украинской ягоды. Зато ситуация с косточковыми фруктами значительно сложнее. Весенние заморозки в отдельных регионах уничтожили до половины урожая, что может существенно повлиять на цену. "Косточковые фрукты пострадали довольно сильно, поскольку уже произошло цветение деревьев, потери могут достигать около 50%, что может привести к росту цен более чем на 30-50% по сравнению с прошлым сезоном при условии хотя бы какого-то урожая", — отмечает Марчук.

Подсолнечное масло остается одним из самых чувствительных продуктов. Глобальные энергетические риски продолжают давить на цены, и пока ситуация на мировых рынках не стабилизируется, существенного удешевления ждать не стоит. "Пока на мировых рынках сохраняется напряженность из-за энергетических рисков, цены на масло будут оставаться высокими", — объясняют эксперты.

В случае обострения геополитической ситуации возможно дальнейшее рост стоимости топлива, что автоматически повлияет на себестоимость большинства товаров.

Напомним, Главред писал, что ранняя капуста в Украине поступает в продажу по 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что на внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину.

Недавно в Украине было зафиксировано заметное снижение цен на тепличные помидоры. Главная причина — рост предложения местной продукции. С началом сезона украинские теплицы начали активнее поставлять овощи, тогда как спрос остается сдержанным.

О личности: Денис Марчук

Денис Марчук — это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

