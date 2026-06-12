Путин сделал абсурдное заявление о войне и пригрозил усилением ударов по Украине

Путин также высказал собственную теорию о том, почему после 2022 года в НАТО вступают новые страны.

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Путин считает, что войну начала не Россия / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

Путин пригрозил усилением ударов по Украине

Это якобы станет ответом на удары по территории РФ

Также диктатор сказал, что войну в Украине начала не Россия

Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет усиливать удары по объектам инфраструктуры Украины, якобы в ответ на увеличение атак по российской территории. Об этом он сказал во время своего публичного выступления, передают российские СМИ.

"Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", — сказал диктатор. видео дня

По его словам, Украина якобы не сможет расколоть российское общество или нанести критический ущерб экономике страны-агрессора.

Заявление Путина о войне в Украине

Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что войну в Украине начала не Россия, и пожаловался, что сейчас Москва вынуждена практически в одиночку противостоять "всем коллективному Западу".

"Не Россия начала войну… Никому не удастся нанести России стратегическое поражение", — отметил диктатор.

Он также придумал собственное объяснение, почему после 2022 года в НАТО вступают новые страны. По его версии, они делают это не для защиты от российской агрессии, а якобы для того, чтобы отхватить себе "кусок пирога", если Россия проиграет войну.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина завершить войну

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявлял, что единственный способ заморозить войну — это экономическое давление.

"Если бы не конфликт на Ближнем Востоке, то у Путина было бы сейчас гораздо больше проблем. Единственный сейчас рычаг давления — это экономика", — подчеркнул он.

По его мнению, если цены на нефть упадут, то это может заставить половину кремлевской верхушки принять решение сесть за стол переговоров и заморозить войну по линии фронта.

Цены на нефть / Инфографика: Главред

Война - последние новости

Как сообщал Главред, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что новым условием для завершения войны в Украине является якобы "восстановление прав россиян и русскоязычных граждан на территории Украины".

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гленн Корн считает, что прекращение огня в Украине возможно до конца 2026 года, хотя это не будет означать полного завершения войны.

Командир полка "Азов" Максим Жорин говорил, что "окно возможностей" для переговоров в 2026 году будет только при условии сохранения инициативы Украины на поле боя.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок — общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года — руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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