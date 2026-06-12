Путин сделал абсурдное заявление о войне и пригрозил усилением ударов по Украине

Кратко:
- Путин пригрозил усилением ударов по Украине
- Это якобы станет ответом на удары по территории РФ
- Также диктатор сказал, что войну в Украине начала не Россия
Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет усиливать удары по объектам инфраструктуры Украины, якобы в ответ на увеличение атак по российской территории. Об этом он сказал во время своего публичного выступления, передают российские СМИ.
"Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", — сказал диктатор.видео дня
По его словам, Украина якобы не сможет расколоть российское общество или нанести критический ущерб экономике страны-агрессора.
Заявление Путина о войне в Украине
Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что войну в Украине начала не Россия, и пожаловался, что сейчас Москва вынуждена практически в одиночку противостоять "всем коллективному Западу".
"Не Россия начала войну… Никому не удастся нанести России стратегическое поражение", — отметил диктатор.
Он также придумал собственное объяснение, почему после 2022 года в НАТО вступают новые страны. По его версии, они делают это не для защиты от российской агрессии, а якобы для того, чтобы отхватить себе "кусок пирога", если Россия проиграет войну.
Что может заставить Путина завершить войну
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявлял, что единственный способ заморозить войну — это экономическое давление.
"Если бы не конфликт на Ближнем Востоке, то у Путина было бы сейчас гораздо больше проблем. Единственный сейчас рычаг давления — это экономика", — подчеркнул он.
По его мнению, если цены на нефть упадут, то это может заставить половину кремлевской верхушки принять решение сесть за стол переговоров и заморозить войну по линии фронта.
Война - последние новости
Как сообщал Главред, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что новым условием для завершения войны в Украине является якобы "восстановление прав россиян и русскоязычных граждан на территории Украины".
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гленн Корн считает, что прекращение огня в Украине возможно до конца 2026 года, хотя это не будет означать полного завершения войны.
Командир полка "Азов" Максим Жорин говорил, что "окно возможностей" для переговоров в 2026 году будет только при условии сохранения инициативы Украины на поле боя.
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О персоне: Валерий Клочок
Валерий Клочок — общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2022 года — руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
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