"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

Представитель России выдвинул новую претензию к киевскому режиму.

https://glavred.info/war/obyazatelno-dobemsya-lavrov-nazval-novoe-uslovie-dlya-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10770866.html Ссылка скопирована

В России заявили о дискриминации некоторых украинцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Что сказал Лавров:

Кремль требует восстановления прав россиян в Украине

Русскоязычные люди всегда будут получать поддержку от РФ

Украина якобы терроризирует русскоязычное население

Представители страны-агрессора России постоянно придумывают новые причины, почему войну в Украине нельзя сейчас заканчивать. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул новое условие для мирного урегулирования конфликта.

Как пишут российские СМИ, по его словам, война может закончиться только в том случае, если будут "восстановлены права россиян и русскоязычных людей" на территории Украины.

видео дня

Он подчеркнул, что "защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным", якобы является одним из приоритетов Кремля. Без решения этого вопроса урегулировать войну в Украине в долгосрочной перспективе якобы невозможно.

"Мы продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они не имели место. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех россиян и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны киевского режима", — сказал Лавров.

Когда война начнет приближаться к завершению — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.

Именно поэтому в Киеве предполагают, что к концу года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий — снизиться по сравнению с нынешним уровнем. И, возможно, после ноября 2026 года война будет приближаться к завершению.

Окончание войны в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что заявления Владимира Зеленского о существовании "окна возможностей" для переговоров с Россией до начала зимы можно рассматривать как сигнал о готовности Киева использовать все доступные шансы для завершения войны.

Ранее Путин заявил, что переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а к моменту встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

Накануне Путин заявил, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах о завершении войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву.

Другие новости:

О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред